US Open 2025 : c'est déjà l'heure des qualifications, Atmane très attendu, le programme
Le dernier tournoi du Grand Chelem se déroule du 24 août au 7 septembre.
Dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, l'US Open débute officiellement le 24 août pour terminer le 7 septembre prochain. Pendant 15 jours, sous la chaleur américaine, Alcaraz, Sinner ou encore Djokovic vont tenter de conclure l'année des Grand Chelem par un succès. 15 Français sont attendus durant les qualifications qui débutent ce lundi avec notamment la sensation Terence Atmane, demi-finaliste à Cincinnati après avoir enchaîné les performances, en éliminant notamment l'Américain Taylor Fritz (4e) et le Danois Holger Rune (7e) en huitième et quart de finale. Chez les femmes, on suivra l'autre sensation, Loïs Boisson, absente depuis son titre à Hambourg et qui se prépare du côté de Cleveland avant son second Grand Chelem en carrière.
Le programme des Français à l'US Open
Hommes
- Arthur Cazaux (n°1) - Mark Lajal (EST)
- Clément Chidekh - Jan-Lennard Struff (ALL, n°31)
- Johannus Monday (GBR) - Harold Mayot
- Jan Choinski (GBR) - Terence Atmane (n°25)
- Dusan Lajovic (SER) - Luca Van Assche
- Juan Manuel Cerundolo (ARG, n°4) - Calvin Hemery
- Arthur Bouquier - Zsombor Piros (HON)
- Liam Draxl (SUI, n°7) - Kyrian Jacquet
- Titouan Droguet - Alibek Kachmazov (RUS)
- Luka Pavlovic - Leandro Riedi (SUI)
- Sascha Gueymard Wayenburg - Rodrigo Pacheco Mendez (MEX)
- Henrique Rocha (POR) - Pierre-Hugues Herbert (n°23)
- Hugo Grenier - Omar Jasika (AUS)
- Clément Tabur - Martin Landaluce (ESP, n°30)
- Borna Gojo (CRO) - Ugo Blanchet
Femmes
- Guiomar Maristany Zuleta de Reales (ESP) - Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
- Sada Nahimana (BUR) - Manon Leonard
- Varvara Gracheva (n°6) - Madison Brengle (USA)
- Polona Hercog (SLO) - Tessah Andrianjafitrimo
- Elizabeth Mandlik (USA) - Jessika Ponchet (n°25)