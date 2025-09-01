US Open 2025 : fin des huitièmes de finale, scores et résultats en direct
Le dernier tournoi du Grand Chelem se déroule du 24 août au 7 septembre.
Dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, l'US Open débute officiellement dimanche 24 août pour terminer le 7 septembre prochain. Pendant 15 jours, sous la chaleur américaine Alcaraz, Sinner ou encore Djokovic vont tenter de conclure l'année des Grand Chelem par un succès.
Les matchs en direct
Suivez toutes les rencontres du dernier Grand Chelem de l'année aux Etats-Unis avec une mise à jour en quelques minutes. Quand les rencontres sont en cours, n'hésitez pas à rafraîchir la page pour actualiser les scores.
Les résultats du tableau hommes
Découvrez tous les résultats du tableau masculin de l'US Open 2025 avec des résultats mis à jours dans les plus brefs délais à la fin de chaque rencontre.
Les résultats du tableau femmes
Découvrez tous les résultats du tableau femmes de l'US Open 2025 avec des résultats mis à jours en quasi temps réel à la fin des rencontres.
08:53 - Suite des huitièmes
Fin des huitièmes de finale ce soir en France avec Jannik Sinner qui fera face à Bublik comme à Roland-Garros ou encore Rublev face à Auger Aliassime. La surprise Leandro Riedi affrontera de son côté Alex de Minaur.Chez les femmes on suivra le choc Osaka Gauff ou encore le huitième de Swiatek.
08:48 - Début des 8es
Les huitièmes ont débuté cette nuit en France du côté de l'US Open et il n'y a plus de Français en lice pour la deuxième semaine. Arthur Rinderknech, après un grand parcourt, n'a pas fait le poids face à Carlos Alcaraz qui l'a éliminé en trois sets. Même son de cloche avec peut être des regrets pour Adrian Mannarino, éliminé par le Tchèque Jiří Lehečka. Face à Struff, Novak Djokovic a déroulé son tennis et monte en puissance, il affrontera Taylor Fritz en quarts.