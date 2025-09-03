US Open 2025 : Djokovic affrontera Alcaraz en demi-finale, scores et résultats en direct
Le dernier tournoi du Grand Chelem se déroule du 24 août au 7 septembre.
Dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, l'US Open débute officiellement dimanche 24 août pour terminer le 7 septembre prochain. Pendant 15 jours, sous la chaleur américaine Alcaraz, Sinner ou encore Djokovic vont tenter de conclure l'année des Grand Chelem par un succès.
Les matchs en direct
Suivez toutes les rencontres du dernier Grand Chelem de l'année aux Etats-Unis avec une mise à jour en quelques minutes. Quand les rencontres sont en cours, n'hésitez pas à rafraîchir la page pour actualiser les scores.
Les résultats du tableau hommes
Découvrez tous les résultats du tableau masculin de l'US Open 2025 avec des résultats mis à jours dans les plus brefs délais à la fin de chaque rencontre.
Les résultats du tableau femmes
Découvrez tous les résultats du tableau femmes de l'US Open 2025 avec des résultats mis à jours en quasi temps réel à la fin des rencontres.
09:35 - "Prendre les choses au jour le jour"
En quête d'un 25e Grand Chelem, Novak Djokovic croit bien évidemment en ses chances face à Carlos Alcaraz même s'il sait que cela s'annonce difficile. "Je vais prendre les choses au jour le jour, prendre vraiment soin de mon corps, me détendre et récupérer. Les deux prochains jours vont être clés pour me préparer à une bataille en cinq sets si besoin. J'adorerais ça. J'adorerais être suffisamment en forme pour, potentiellement, jouer cinq sets contre Carlos. Je sais que j'aurai besoin de jouer mon meilleur tennis. En général, j'aime jouer ces grands matches. La seule chose, c'est que je ne sais pas comment je me sentirai dans quelques jours. Je vais faire le maximum avec mon équipe pour être prêt. Il faudra beaucoup courir, c'est certain. Les points ne seront pas courts.
09:01 - Alcaraz s'offre une demi-finale de rêve
Nouvelle démonstration d'Alcaraz à l'US Open. L'Espagnol a totalement écrasé le Tchèque 6-4, 6-2, 6-4 dans un match qu'il a qualifié de "presque parfait".
08:59 - Infatigable Djoko
Le Serbe Novak Djokovic s'est qualifié pour une nouvelle demi-finale en Grand Chelem après sa victoire face à l'Américain Taylor Fritz. En roue libre pendant deux sets, le Serbe a du faire face au réveil de l'Américain qui aurait pu pousser le Serbe dans un 5e set de folie, mais trop inconstant, le numéro 4 mondial s'est fait renverser dans le 4e pour finalement s'incliner 6-3, 7-5, 3-6, 6-4.