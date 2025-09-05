US Open 2025 : Djokovic face à Alcaraz, l'heure des demi-finales hommes, scores et résultats en direct
Le dernier tournoi du Grand Chelem se déroule du 24 août au 7 septembre.
L'US Open connait désormais son dernier carré avec les demi-finales. Chez les hommes, quasiment aucune surprise avec un choc entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic et de l'autre côté la présence du numéro 1 mondial et vainqueur de Wimbledon, Jannik Sinner. Seule petite surprise, la présence du Canadien Felix Auger Aliassime face à l'Italien. Chez les femmes, une partie de tableau logique avec un remake de la finale de 2024 entre Pegula et Sabalenka et une deuxième demi-finale surprise entre la Japonaise Naomi Osaka qui fait son grand retour à ce stade de la compétition et Anisimova qui s'est payée Iga Swiatek.