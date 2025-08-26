US Open 2025 : Loïs Boisson très attendue, suivez les matchs et les résultats en direct

Le dernier tournoi du Grand Chelem se déroule du 24 août au 7 septembre.

Dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, l'US Open débute officiellement dimanche 24 août pour terminer le 7 septembre prochain. Pendant 15 jours, sous la chaleur américaine Alcaraz, Sinner ou encore Djokovic vont tenter de conclure l'année des Grand Chelem par un succès.

Les matchs en direct

Suivez tous les scores des matchs de l'US Open avec notre tableau. La mise à jour se fait en quasi direct à la fin de chaque jeu et lors de la fin de la rencontre.

Les résultats du tableau masculin

Découvrez tous les résultats du dernier Grand Chelem de l'année pour le tableau masculin avec une mise à jour en quasi direct dès la fin de la rencontre.

Les résultats du tableau femmes

Découvrez tous les résultats du dernier Grand Chelem de l'année pour le tableau féminin avec une mise à jour en quasi direct dès la fin de la rencontre.

Chez les femmes, les quarts de finales potentiels offrent également de belles promesses avec des duels entre Sabalenka et Paolini, Pegula et M. Andreeva, Keys face à Gauff et enfin Anisimova contre Swiatek. Chez les Françaises, on suivra le parcours de notre nouvelle star, Loïs Boisson qui va disputer son deuxième Grand Chelem en carrière après sa demi-finale à Roland-Garros et son titre à Hambourg. Elle affrontera Viktorija Golubic au premier tour, le reste du tirage des Françaises