US Open 2025 : Loïs Boisson très attendue, suivez les matchs et les résultats en direct
Le dernier tournoi du Grand Chelem se déroule du 24 août au 7 septembre.
Dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, l'US Open débute officiellement dimanche 24 août pour terminer le 7 septembre prochain. Pendant 15 jours, sous la chaleur américaine Alcaraz, Sinner ou encore Djokovic vont tenter de conclure l'année des Grand Chelem par un succès.
Chez les femmes, les quarts de finales potentiels offrent également de belles promesses avec des duels entre Sabalenka et Paolini, Pegula et M. Andreeva, Keys face à Gauff et enfin Anisimova contre Swiatek. Chez les Françaises, on suivra le parcours de notre nouvelle star, Loïs Boisson qui va disputer son deuxième Grand Chelem en carrière après sa demi-finale à Roland-Garros et son titre à Hambourg. Elle affrontera Viktorija Golubic au premier tour, le reste du tirage des Françaises
09:00 - Humbert balayé, première convaincante d'Alcaraz
Chez les hommes, Ugo Humbert a pris la porte et la toute petite. Balayé en 4 sets contre Adam Walton, le Français est en perte de confiance ces dernières semaines. Arrivé sur le court avec le crane rasé, Carlos Alcaraz a fait le travail face au serveur américain Reilly Opelka. Notons qu'aucune surprise n'a eu lieu pour le reste des favoris, avec les qualifications de Jack Draper, Casper Ruud, Holger Rune ou encore Karen Khachanov.
08:53 - Garcia à la retraite, Parry et Jacquemot à la fête
En 53 minutes, Diane Parry a étrillé Petra Kvitová, double lauréate de Wimbledon pour rejoindre le second tour et le tableau s'ouvre pour la Française puisque Renata Zarazúa sera son adversaire après avoir fait tomber Madison Keys, lauréate de l'Open d'Australie. Quelques minutes plus tard, Caroline Garcia a terminé sa carrière en cédant contre Kamilla Rakhimova en trois manches avant de recevoir un hommage sur le court. Ca passe également pour Elsa Jacquemot qui a éliminé Marie Bouzková. Pas de surprise chez les favorites, Rybakina ou encore Andreeva se sont baladées.
08:48 - Les débuts de Boisson
Cinq mois après la demi-finale à Roland-Garros, Loïs Boisson va disputer son deuxième Grand Chelem en carrière, le premier en tant que numéro 1 française. Eliminée lors des qualifications à Wimbledon, elle s'était relancée sur terre battue en remportant son premier titre WTA à Hambourg. Pour son premier US Open, elle affronte la joueuse suisse Golubic pour une place au 2e tour.