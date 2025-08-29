US Open 2025 : Parry file au 3e tour, scores et résultats en direct
Le dernier tournoi du Grand Chelem se déroule du 24 août au 7 septembre.
Dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, l'US Open débute officiellement dimanche 24 août pour terminer le 7 septembre prochain. Pendant 15 jours, sous la chaleur américaine Alcaraz, Sinner ou encore Djokovic vont tenter de conclure l'année des Grand Chelem par un succès.
Les matchs en direct
Les résultats du tableau hommes
Les résultats du tableau femmes
08:29 - Parry qualifiée !
Face à Mexicaine Renata Zarazua (82e mondiale), la Française Diane Parry s'est qualifiée pour le 3e tour de l'US Open après quasiment trois heures de jeu et une intense bataille dans le 3e set qui s'est terminé au jeu décisif. "J'ai essayé de donner le max sur chaque point, de jouer le plus juste possible, même si ce n’était pas forcément le meilleur niveau de jeu à la fin", a commenté la Française après sa victoire." En revanche, ca ne passe pas pour Valentin Royer, battu par Shapovalov dans un combat acharné de 4 sets, 7-6 (8-6), 3-6, 7-6 (7-4), 6-3. "J’aurais pu un peu plus lâcher mes coups à des moments", a regretté Royer après son match, qui s’est dit "très déçu".