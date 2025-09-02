US Open 2025 : place aux quarts de finale, scores et résultats en direct

Le dernier tournoi du Grand Chelem se déroule du 24 août au 7 septembre.

Dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, l'US Open débute officiellement dimanche 24 août pour terminer le 7 septembre prochain. Pendant 15 jours, sous la chaleur américaine Alcaraz, Sinner ou encore Djokovic vont tenter de conclure l'année des Grand Chelem par un succès.

Suivez toutes les rencontres du dernier Grand Chelem de l'année aux Etats-Unis avec une mise à jour en quelques minutes. Quand les rencontres sont en cours, n'hésitez pas à rafraîchir la page pour actualiser les scores.

Découvrez tous les résultats du tableau masculin de l'US Open 2025 avec des résultats mis à jours dans les plus brefs délais à la fin de chaque rencontre.

Découvrez tous les résultats du tableau femmes de l'US Open 2025 avec des résultats mis à jours en quasi temps réel à la fin des rencontres.