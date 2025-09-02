US Open 2025 : place aux quarts de finale, scores et résultats en direct
Le dernier tournoi du Grand Chelem se déroule du 24 août au 7 septembre.
Dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, l'US Open débute officiellement dimanche 24 août pour terminer le 7 septembre prochain. Pendant 15 jours, sous la chaleur américaine Alcaraz, Sinner ou encore Djokovic vont tenter de conclure l'année des Grand Chelem par un succès.
Les matchs en direct
Suivez toutes les rencontres du dernier Grand Chelem de l'année aux Etats-Unis avec une mise à jour en quelques minutes. Quand les rencontres sont en cours, n'hésitez pas à rafraîchir la page pour actualiser les scores.
Les résultats du tableau hommes
Découvrez tous les résultats du tableau masculin de l'US Open 2025 avec des résultats mis à jours dans les plus brefs délais à la fin de chaque rencontre.
Les résultats du tableau femmes
Découvrez tous les résultats du tableau femmes de l'US Open 2025 avec des résultats mis à jours en quasi temps réel à la fin des rencontres.
08:46 - Sinner s'est baladé et file en quarts
L'heure des quarts de finale a sonné à l'US Open ! Pour les derniers huitièmes de finale, le public américain a assisté à la démonstration de Jannik Sinner face à Bublik, 6-1, 6-1, 6-1. Que dire également de la performance de Musetti face à Munar, 6-3, 6-0, 6-1. L'Australien de Minaur a également fait qu'une bouchée du qualifié suisse Leandro Riedi tout comme Auger Aliassime face à Rublev. Chez les femmes, le choc entre Osaka et Gauff a tourné à l'avantage de la Japonaise, Swiatek et Sabalenka se sont baladéee alors que Rybakina a été éliminée par Vondrousova.