US Open 2025 : scores et résultats du 2e tour en direct
Le dernier tournoi du Grand Chelem se déroule du 24 août au 7 septembre.
Dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, l'US Open débute officiellement dimanche 24 août pour terminer le 7 septembre prochain. Pendant 15 jours, sous la chaleur américaine Alcaraz, Sinner ou encore Djokovic vont tenter de conclure l'année des Grand Chelem par un succès.
Les matchs en direct
Suivez toutes les rencontres du dernier Grand Chelem de l'année aux Etats-Unis avec une mise à jour en quelques minutes. Quand les rencontres sont en cours, n'hésitez pas à rafraîchir la page pour actualiser les scores.
Les résultats du tableau hommes
Découvrez tous les résultats du tableau masculin de l'US Open 2025 avec des résultats mis à jours dans les plus brefs délais à la fin de chaque rencontre.
Les résultats du tableau femmes
Découvrez tous les résultats du tableau femmes de l'US Open 2025 avec des résultats mis à jours en quasi temps réel à la fin des rencontres.
17:30 - Le programme du jour avec Sinner et Swiatek
Programme chargé à l'US Open avec notamment Jannik Sinner ou encore Iga Swiatek qui sont au programme.
- Arthur Ashe Stadium – à partir de 17h30
- Iga Swiatek vs Suzan Lamens
- Jannik Sinner vs Alexei Popyrin
- Pas avant 1h00 : Coco Gauff vs Donna Vekic
- Tommy Paul vs Nuno Borges
- Louis Armstrong Stadium : à partir de 17h00
- Lorenzo Musetti vs David Goffin
- Naomi Osaka vs Hailey Baptiste
- Pas avant 1h00 : Alexander Zverev vs Jacob Fearnley
- Amanda Anisimova vs Maya Joint
- Grandstand : à partir de 17h00
- Andrey Rublev vs Tristan Boyer
- Karolina Muchova vs Sorana Cirstea
- Stefanos Tsitsipas vs Daniel Altmaier
- Stadium 17 : à partir de 17h00
- Beatriz Haddad Maia vs Viktorija Golubic
- Flavio Cobolli vs Jenson Brooksby
- Daria Kasatkina vs Kamilla Rakhimova
- Alex De Minaur vs Shintaro Mochizuki
- Court n°5 : à partir de 17h00
- Linda Noskova vs Eva Lys
- Francisco Cerundolo vs Leandro Riedi
- Diane Parry vs Renata Zarazua
- Felix Auger-Aliassime vs Roman Safiullin
- Court n°6 : à partir de 18h30
- Peyton Stearns vs Magdalena Frech
- Court n°7 : à partir de 20h00
- Maria Sakkari vs Anna Bondar
- Denis Shapovalov vs Valentin Royer
- Gabriel Diallo vs Jaume Munar
- Court n°10 : à partir de 19h00
- Coleman Wong vs Adam Walton
- Laura Siegemund vs Anastasia Zakharova
- Court n°11 : à partir de 17h00
- Ekaterina Alexandrova vs Wang Xinyu
- Karen Khachanov vs Kamil Majchrzak
- Jaqueline Cristian vs Ashlyn Krueger
- Alexander Bublik vs Tristan Schoolkate
- Court n°12 : à partir de 17h00
- Anna Kalinskaya vs Yulia Putintseva
- Marta Kostyuk vs Zeynep Sonmez
08:55 - Alcaraz, Djokovic et Sabalenka passent
Quelques surprises parmi les favoris, on notera le forfait de Jack Drapper en début de session, ouvrant le tableau à Jannik Sinner ou encore les éliminations de Ruud et Rune. Pour son second match, Carlos Alcaraz a été impressionnant. Déjà vainqueur en trois sets au premier tour, le numéro deux mondial a été encore plus rapide face à l'Italien Mattia Bellucci (65e), dominé 6-1, 6-0, 6-3 en 1H36. Toujours un peu en délicatesse, Novak Djokovic a gagné de manière laborieuse ace au qualifié américain Zachary Svajda (145e), 6-7 (7-5), 6-3, 6-1, 6-1. Dans le tableau féminin, la N.1 mondiale Aryna Sabalenka a eu un peu de mal au démarrage avant de s'imposer 7-6 (7/4), 6-2 contre la Russe Polina Kudermetova (67e). Jessica Pegula, la Russe Mirra Andreeva ou encore Jasmine Paolini sont également passées. En revanche, c'est terminé pour la dernière française, Elsa Jacquemot, éliminée par Fernandez en trois manches.
08:47 - La folie des Bleus qui passent tous au 3e tour
Quelle nuit magique pour les Français à l'US Open. On commence par Ugo Blanchet qui a réalisé l'exploit de la soirée en éliminant le Tchèque Mensik (6-7 [2], 7-6 [5], 3-6, 6-4, 7-6 [7]) pour obtenir une première qualification au 3e tour d'un Grand Chelem qu'il disputera face à un autre Tchèque, Tomas Machac. Même exploit pour Arthur Rinderknech qui s'est payé le scalp du numéro 18, Alejandro Davidovich Fokina en cinq sets (6-4 / 3-6 / 2-6 / 6-2 / 6-3) et de filer au 3e tour de l’US Open. Et la bonne nouvelle c'est qu'il affrontera Benjamin Bonzi au 3e tour, le Français, "Marathon man", s'est aussi extirpé d'un match en cinq sets face à Giron dans une grosse ambiance. Et enfin, pour parachever cette soirée, que dire du vétéran Adrian Mannarino qui s'est ressaisi ces dernières semaines après avoir perdu des dizaines de matchs cette saison et qui a éliminé Jordan Thompson en quatre manches pour retrouver Ben Shelton.