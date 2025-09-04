US Open 2025 : Sinner étrille Musetti, Djokovic - Alcaraz attendu, scores et résultats en direct
Le dernier tournoi du Grand Chelem se déroule du 24 août au 7 septembre.
Dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, l'US Open débute officiellement dimanche 24 août pour terminer le 7 septembre prochain. Pendant 15 jours, sous la chaleur américaine Alcaraz, Sinner ou encore Djokovic vont tenter de conclure l'année des Grand Chelem par un succès.
Les matchs en direct
Les résultats du tableau hommes
Les résultats du tableau femmes
10:13 - Le match Djokovic - Alcaraz à 21h vendredi !
Le choc en demi-finale de l'US Open est prévu pour ce vendredi à 21h ! Une très bonne nouvelle pour les fans européens qui n'auront pas besoin de se coucher très tard pour suivre la rencontre/
08:55 - Swiatek éliminée, Osaka en demi-finale
La Polonaise ne goutera pas à une nouvelle demi-finale en Grand Chelem, éliminée au stade des quarts par l'Américaine Anisimova. En revanche, ça passe pour Naomi Osaka qui retrouve le dernier carré d'un Grand Chelem quelques années après sa grossesse et son retour progressif au plus haut niveau.
08:50 - Sinner domine largement Musetti et affrontera Auger Aliassime
L'Italien Jannik Sinner n'a fait qu'une bouchée de Lorenzo Musetti en quart de finale de l'US Open en ne laissant que 7 jeux à son compatriote. En demi-finale il affrontera le Canadien Auger Aliassime, tombeur d'Alex de Minaur dans un match très accroché.