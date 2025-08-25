US Open 2025 : suivez tous les matchs et les résultats en direct

Le dernier tournoi du Grand Chelem se déroule du 24 août au 7 septembre.

Dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, l'US Open débute officiellement dimanche 24 août pour terminer le 7 septembre prochain. Pendant 15 jours, sous la chaleur américaine et peut être les mouches, Alcaraz, Sinner ou encore Djokovic vont tenter de conclure l'année des Grand Chelem par un succès.

Pour ce premier tour et cette première soirée, nuit, Benjamin Bonzi a réalisé la perf du jour face au Russe Medvedev, comme à Wimbledon. Retardée par une scène hallucinante avec un photographe à la fin du 3e set lors de la balle de match du Français, la victoire du Français a finalement été actée en cinq manches: 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6, 6-4.

Le Français Adrian Mannarino s'est également qualifié en éliminant facilement la tête de série n° 29 Tallon Griekspoor en trois sets (7-5, 6-4, 6-0). Arthur Rinderknech est également passé en battant Roberto Carballés (ESP) 7-6 (7/2), 7-5, 4-6, 6-2. En revanche grosse déception avec l'élimination de Corentin Moutet par Jordan Thompson.

Chez les favoris, Novak Djokovic a de son côté eu beaucoup de mal, mais s'est tiré du piège tendu au premier tour par le jeune Américain Learner Tien et s'est imposé 6-1, 7-6 (7/3), 6-2 et jouera au deuxième tour Zachary Svajda. Ca passe tranquillement pour les deux Américains Shelton et Fritz, très attendus dans cet US Open.

Chez les femmes, Aryna Sabalenka a bien entamé la défense de son titre en écartant 7-5, 6-1 la Suissesse Rebeka Masarova (108e), issue des qualifications. On notera également la belle victoire de Jessica Pegula (4e) qui a écarté 6-0, 6-4 l'Egyptienne Mayar Sherif (102e) ou encore Emma Raducanu.

Les matchs en direct

Suivez tous les scores des matchs de l'US Open avec notre tableau. La mise à jour se fait en quasi direct à la fin de chaque jeu et lors de la fin de la rencontre.

Les résultats du tableau masculin

Découvrez tous les résultats du dernier Grand Chelem de l'année pour le tableau masculin avec une mise à jour en quasi direct dès la fin de la rencontre.

Les résultats du tableau femmes

Découvrez tous les résultats du dernier Grand Chelem de l'année pour le tableau féminin avec une mise à jour en quasi direct dès la fin de la rencontre.

Chez les femmes, les quarts de finales potentiels offrent également de belles promesses avec des duels entre Sabalenka et Paolini, Pegula et M. Andreeva, Keys face à Gauff et enfin Anisimova contre Swiatek. Chez les Françaises, on suivra le parcours de notre nouvelle star, Loïs Boisson qui va disputer son deuxième Grand Chelem en carrière après sa demi-finale à Roland-Garros et son titre à Hambourg. Elle affrontera Viktorija Golubic au premier tour, le reste du tirage des Françaises