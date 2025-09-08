US Open : Alcaraz a été sans pitié face à Sinner pour son 6e Grand Chelem, le résumé

Le dernier tournoi du Grand Chelem s'est déroulé du 24 août au 7 septembre et a vu le sacre de Sabalenka et Alcaraz.

L'US Open connait ses deux vainqueurs. Chez les hommes, Carlos Alcaraz a dominé Jannik Sinner dans une finale renversante (6-2 3-6 6-1 6-4). Chez les femmes, Aryna Sabalenka a remporté son premier Grand Chelem de la saison 2025 face à Amanda Anisimova après deux finales perdues. Dans le tableau masculin donc, N°2 mondial avant la finale, Carlos Alcaraz a remporté ce dimanche 7 septembre l'US Open 2025 ! L'Espagnol a battu Jannik Sinner, tenant du titre et numéro 1 du classement ATP (6-2 3-6 6-1 6-4). Il a décroché son sixième Grand Chelem et son deuxième US Open, tout en retrouvant la place de numéro 1 mondial. Dès les premiers coups de raquette de cette finale, le vainqueur du Roland-Garros 2025 a pris le dessus dans les échanges, un avantage qu'il ne laissera jamais malgré la perte de la seconde manche. Omniprésent, impressionnant, Carlos Alcaraz n'a jamais été réellement inquiété. S'il a brillé par la puissance de ses coups, l'Espagnol a surtout mis le n°1 mondial en difficulté par la variété de son jeu, la précision de ses coups droits et sa qualité de service. Malgré sa résistance, notamment au deuxième set, Jannik Sinner a été méconnaissable. Sur un nuage, Carlos Alcaraz a remporté son 6e titre du Grand Chelem, rejoignant Björn Borg et Rafael Nadal comme détenteur de six titres avant 23 ans. Nul doute que le joueur transalpin aura sa revanche la saison prochaine. En attendant, il a perdu également le trône du classement ATP ce dimanche soir.

Découvrez tous les résultats du tableau masculin de l'US Open 2025 avec le sacre de l'Espagnol Carlos Alcaraz.

Découvrez tous les résultats du tableau femmes de l'US Open 2025 avec le sacre de la Biélorusse Aryna Sabalenka face à la surprise américaine Anisimova.