Drake a misé 300 000 dollars sur la victoire de Sinner à l'US Open, l'Italien va donc perdre

Le rappeur est souvent réputé pour se tromper dans les paris sportifs...

L'US Open approche de la fin et pour le dernier tournoi du Grand Chelem, il ne reste quasiment plus que les meilleurs, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz notamment et surtout Jannik Sinner, numéro 1 mondial. Vainqueur de Wimbledon, mais battu à Roland-Garros dans un match fou, l'Italie est très solide depuis le début du tournoi et se positionne naturellement comme l'un des favoris.

Mais un caillou vient se mettre dans la chaussure de l'Italien avec le pari du célèbre rappeur, Drake. En effet, le Canadien a dévoilé sur ses réseaux le ticket de son pari sportif : 300 000 dollars pour la victoire finale de l'Italien. Un choix peu risqué peut être pour certains avec une cote de 1,69, mais ce pari peut tout de même lui faire gagner 507 000 dollars, soit 435 000 euros, et ainsi réaliser un bénéfice de 207 000 dollars (NDLR : environ 177 000 euros).

Sauf que Drake, même s'il a gagné pas mal d'argent via ses paris, il en a perdu énormément à tel point que l'on parle de la "malédiction de Drake". Drake aurait déjà perdu 115 000 dollars sur le tennis et plusieurs millions sur le reste de ses paris, ce qui lui a valu cette phrase. Ce dernier aurait perdu 8,2 millions de dollars (environ 7,2 millions d'euros) depuis le début. "Je dois aussi montrer l'autre côté des paris…", a écrit Drake sur Instagram en juin dernier, avec, en légende, une capture d'écran de son récapitulatif mensuel. "Les pertes font vraiment mal en ce moment" a-t-il lancé sans vraiment le détail de ses paris même si on peut évoquer son échec sur le combat Jake Paul - Mike Tyson (il avait misé sur la légende de la boxe). Une bonne occasion de préciser que les jeux d'argent peuvent être dangereux et que si une addiction arrive rapidement, il faut en parler...