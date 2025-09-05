DIRECT. Djokovic - Alcaraz : suivez la demi-finale de l'US Open

Toujours en quête de son 25ᵉ titre du Grand Chelem, Novak Djokovic affronte un Carlos Alcaraz revanchard ce vendredi en demi-finale à l'US Open.

20:58 - Un avantage sur les autres demi-finalistes Contrairement à Jannik Sinner et Auger Aliassime, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz ont pu bénéficier de deux jours de repos depuis les quarts de finale

20:50 - 9 duels en moins de 4 ans C'est le neuvième duel entre Djokovic et Alcaraz depuis leur première rencontre à Madrid en 2022 victoire d'Alcaraz (5-7, 7-5, 7-6). Le Serbe mène dans les face-à-face 5 victoires à 3

20:42 - Arthur Ashe moins garni que prévu Alors qu'il peut accueillir plus de 23 000 spectateurs, le stade Arthur Ashe sera moins garni que prévu. Il devrait être plein pour la deuxième demie entre Sinner et Auger Aliassime

20:35 - Les meilleurs moments du dernier duel Revivez les meilleurs moments du dernier duel entre Djokovic-Alcaraz, au mois de janvier en quart de finale de l'Open d'Australie

20:28 - 17 ans d'intervalle En 2008 à 21 ans, Novak Djokovic est devenu le plus jeune joueur à avoir atteint les demi-finales de 4 grands chelems. 17 ans après, il est le plus vieux jouer à refaire le même exploit sur une saison

20:21 - L'exploit de Djokovic Novak Djokovic est devenu le premier joueur depuis Miloslav Mecir en 1986 à atteindre les demi-finales de l'US Open sans avoir disputé le moindre tournoi sur dur dans les semaines qui ont précédé.

20:14 - Horaire de la deuxième demie Alors que le duel entre Djokovic et Alcaraz commence dans un peu plus de 45 minutes, la seconde demi-finale entre Sinner et Auger Aliassime devrait commencer pas avant 01h00 (heure fr)

20:07 - Conditions de jeu idéales Comme souvent durant la quinzaine les conditions seront idéales pour cette demi-finale avec une température de 28°c et un vent léger de 14km/h

20:00 - Un service retravaillé Très précis sur son service sur cette quinzaine, Alcaraz n'a concédé que deux breaks. Son entraîneur Juan Carlos Ferrero explique cette nouvelle régularité "Nous avons modifié quelques petits détails, et maintenant Carlos se sent très à l'aise sur son service. Et son bras et son poignet sont plus souples

19:20 - Djokovic vise un cinquième US Open L'US Open n'est pas le tournoi qui réussit à Djokovic. Si le Serbe s'est imposé à quatre reprises à New York (2011, 2015, 2018 et 2023), il a perdu 5 en demi-finales et 3 fois au stade des demi-finales. Même chose pour Alcaraz qui n'a remporté le tournoi qu'une seule fois (en 2022 face à Casper Ruud)

19:00 - Le parcours d'Alcaraz Du côté d'Alcaraz, son chemin vers les dem-finales a été marqué par une maîtrise impressionnante, tout au long de la quinzaine, il n’a concédé aucun set, enchaînant des victoires nettes et confirmant son autorité jusqu’en quart de finale. Premier tour : contre Reilly Opelka 6-4 7-5 6-4

: contre Reilly Opelka 6-4 7-5 6-4 Deuxième tour : contre Mattia Bellucci 6-1 6-2 (abandon)

contre Mattia Bellucci 6-1 6-2 (abandon) Troisième tour: contre Luciano Darderi 6-2 6-4 6-2

contre Luciano Darderi 6-2 6-4 6-2 Huitième de finale : contre Arthur Rinderknech 7-6(3) 6-3 6-4

: contre Arthur Rinderknech 7-6(3) 6-3 6-4 Quart de finale : contre Jiri Lehecka 6-4 6-2 6-4

18:40 - Le parcours de Djokovic Le parcours de Novak Djokovic témoigne d’une montée en puissance au fil du tournoi, passant des premiers tours solides mais avec des prestations perfectibles à des performances de plus en plus abouties face à Struff et Fritz. Premier tour : contre Learner Tien 6-1 7-6(3) 6-2

contre Learner Tien 6-1 7-6(3) 6-2 Deuxième tour : contre Zachary Svajda 6-7(5) 6-3 6-3 6-1

contre Zachary Svajda 6-7(5) 6-3 6-3 6-1 Troisième tour : contre Cameron Norrie 6-4 6-7(4) 6-2 6-3

contre Cameron Norrie 6-4 6-7(4) 6-2 6-3 Huitième de finale : contre Jan-Lennard Struff 6-3 6-3 6-2

: contre Jan-Lennard Struff 6-3 6-3 6-2 Quart de finale : contre Taylor Fritz 6-3 7-5 3-6 6-4

18:20 - Sur quelle chaîne TV est diffusé Djokovic - Alcaraz ? Cette rencontre sera diffusée exclusivement sur la chaîne Eurosport 1 à partir de 21h

18:00 - Je sais que je dois produire mon meilleur tennis Avant d’affronter Alcaraz ce soir, Djokovic a reconnu une certaine incertitude physique, tout en affichant sa détermination à répondre présent dans un grand combat. "Je sais que je devrai produire mon meilleur tennis, mais je saurai répondre présent. En général, j’aime jouer les grands matchs sur une grande scène. Le problème, c’est que je ne sais pas vraiment comment mon corps va réagir dans les prochains jours. Mais je vais faire tout mon possible avec mon équipe pour être prêt. Il y aura beaucoup de courses, c’est certain. Ce ne seront pas des points courts. " a-t-il déclaré