Djokovic - Alcaraz : "Je veux vraiment ma revanche", heure et chaîne de diffusion de la demi-finale à l'US Open

Toujours en quête de son 25ᵉ titre du Grand Chelem, Novak Djokovic affronte un Carlos Alcaraz revanchard ce vendredi en demi-finale à l'US Open.

L'US Open 2025 masculin tient enfin son choc tant attendu, après une quinzaine avare en affiches de prestige. Plus qu'un simple match, cette demi-finale Djokovic-Alcaraz symbolise le choc des générations, entre un champion d'exception qui repousse les limites de la longévité et un jeune espagnol qui n'est plus un prodige mais déjà un des deux grands cadors du circuit. Le Serbe, 24 fois titré en Grand Chelem, entend profiter d'avoir évité Jannik Sinner, son récent bourreau, tandis qu'Alcaraz, invaincu en sets depuis le début du tournoi, vise une troisième finale consécutive en majeur. Sur l'Arthur Ashe Stadium, l'un veut écrire une nouvelle page de légende, l'autre s'imposer comme le patron de demain.

Djokovic, toujours surprenant

À 38 ans, Djokovic s'avance avec seize ans de plus que son adversaire, mais aussi avec un vécu incomparable. Quadruple vainqueur à New York, il s'est rassuré après un début de tournoi compliqué. " Les deux prochains jours seront cruciaux pour mettre mon corps en état et être prêt à jouer cinq sets si nécessaire ", a-t-il reconnu, conscient que son physique reste la grande interrogation. Pourtant, son parcours a déjà prouvé sa solidité, une démonstration contre Struff puis un succès autoritaire en quatre manches face à Taylor Fritz, malgré une ambiance parfois hostile.

De son côté, Carlos Alcaraz aborde ce rendez-vous gonflé d'ambitions. Battu par Djokovic en finale olympique à Paris puis en quarts à Melbourne, l'Espagnol n'a pas oublié. " Novak, on connaît tous son jeu… Peu importe qu'il ait été absent du circuit depuis Wimbledon. Il joue de grands matchs ici. Je sais qu'il a faim. Je connais son ambition, donc on verra. Je veux vraiment ma revanche, c'est évident ", a-t-il lâché. Sa série de 11 victoires consécutives, entamée depuis son sacre à Cincinnati, illustre son excellente dynamique, tout comme ses cinq titres glanés en 2025.

Une rivalité déjà historique

Leur confrontation s'inscrit dans une rivalité qui passionne le tennis mondial. Le bilan actuel est de 5-3 pour Djokovic, dont quatre victoires lors de leurs cinq derniers duels. La dernière a eu lieu à l'Open d'Australie, où le Serbe avait imposé son jeu dans les longs échanges pour étouffer la créativité du jeune Espagnol. Reste que les triomphes d'Alcaraz sont venus sur gazon et terre battu. Le défi pour lui sera donc de briser la barrière du dur, surface sur laquelle il affiche un 0-3 contre son rival. L'équilibre est parfait en Grand Chelem (2-2), ce qui confère à cette demi-finale une dimension encore plus symbolique.

Au-delà de la simple quête de revanche, les enjeux sont immenses. Pour Djokovic, une victoire le rapprocherait d'un 25ᵉ titre majeur et d'une nouvelle page dans l'histoire. Pour Alcaraz, c'est l'opportunité de redevenir numéro 1 mondial pour la première fois depuis deux ans et de confirmer son statut de patron de la nouvelle génération. La rencontre promet d'être intense, entre la science tactique du vétéran serbe et la fougue d'un Espagnol en pleine ascension. Quoi qu'il advienne, Arthur Ashe s'apprête à accueillir un nouveau chapitre d'une rivalité qui semble loin d'avoir livré son épilogue.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La demi-finale entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz aura lieu ce vendredi soir à 21h00 (heure française).

Sur quelle chaîne TV est diffusé Djokovic - Alcaraz ?

Cette rencontre sera diffusée exclusivement sur la chaîne Eurosport 1.

Les différentes côtes

Malgré sa grande expérience et ses deux derniers duels gagnés face à Alcaraz, Djokovic ne part pas favori face au n°2 mondial, impressionnant sur cette quinzaine.

Betclic : Djokovic 3,95/ Alcaraz 1,26

Winamax : Djokovic 3,95/ Alcaraz 1,26

Unibet : Djokovic 3,95/ Alcaraz 1,27

Parions Sports : Djokovic 4,00/ Alcaraz 1,27