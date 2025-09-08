La date à laquelle la saison d'Alcaraz a basculé

La saison de l'Espagnol a totalement basculé à cette date.

Vainqueur d'un nouveau Grand Chelem à l'US Open ce dimanche face à Jannik Sinner, son 6e en carrière, Carlos Alcaraz a vécu pourtant des moments difficiles cette saison. "La défaite contre Draper à Indian Wells m'a fait très mal. Puis je suis arrivé à Miami et cette défaite contre Goffin a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous avons dû nous arrêter, réfléchir et voir ce qui se passait. Ce moment m'a beaucoup aidé. C'est des mauvais moments qu'on apprend le plus. J'ai surtout appris à me concentrer sur l'essentiel. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous accordons de l'importance qui ne le sont peut-être pas vraiment ", a déclaré le joueur de tennis à MARCA. Et depuis ce moment, six autres trophées se sont ajoutés en seulement cinq mois, dont son cinquième et sixième majeur, respectivement à Roland Garros et à l'US Open .

Et au moi de mars, le 21, Alcaraz a décidé de s'isoler, de se réfugier avec sa famille au Mexique, une date qui a tout changé sur sa saison. "C'était incroyable pour moi, pendant mes vacances au Mexique, de demander à mon équipe de m'envoyer en entraînement physique, de m'envoyer m'entraîner, car je ne voulais pas perdre la forme. Même si je restais cinq jours là-bas, je voulais continuer à m'entraîner, à aller à la salle, je voulais me préparer pour pouvoir m'entraîner à mon retour et que cela ne me coûte rien de commencer. Ces derniers jours, je disais déjà à mes parents et à Albert (mon agent) : "Je veux rentrer à la maison maintenant" . Et mon petit frère m'a dit qu'il voulait rester une semaine de plus. J'avais besoin de rentrer. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que cela m'avait fait du bien. C'est quand je joue avec envie en tournoi que je prends vraiment du plaisir. "