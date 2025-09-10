"Il m'a écrit une dizaine de fois, il doit être désespéré" : Kalinskaya balance sur Rune et ses tentatives de flirt
Le joueur de tennis danois serait particulièrement actif sur les réseaux sociaux.
"Il doit être désespéré". Les mots sont forts de la part de Anna Kalinskaya , l'ex-petite amie de Jannik Sinner, qui a avoué dans une interview au podcast "First&Red" d' Anna Chakvetadze avoir eu droit à plusieurs messages privés du Danois lorsque on lui a posé la question de savoir si elle recevait des avances de la part des stars du circuit masculin.
"Anna Kalinskaya a déclaré qu'"un joueur de tennis m'a écrit une dizaine de fois, puis a abandonné ", avant de révéler le nom du joueur : " Je vais vous dire qui c'est maintenant : Holger Rune. Il écrit à tout le monde. Il se croit trop important. Peut-être que Holger Rune est simplement désespéré, mais il n'est pas le seul à m'avoir écrit", a souligné celle qui est également sortie avec Kyrgios avant de rompre, l'accusant d'être une "mauvaise personne".
Anna Kalinskaya says Holger Rune wrote to her 10 times and then gave up— til polarity's end (@lildarkcage) September 9, 2025
"He writes to everyone, it seems...He thinks too much of himself...but he's not the only one like that." pic.twitter.com/dReAAu9MU7
Le Danois n'a pas tardé à répondre sur la vidéo de l'interview, se dédouanant totalement. "Ha ha ha. Peut-être que nous avons des différences culturelles qui font qu'Anna interprète un commentaire sur une story comme une invitation à un rendez-vous. Si je veux un rendez-vous, je le demanderai. Ne vous inquiétez pas." Ce n'est pourtant pas la première fois que Rune, ancien 4e mondial, est accusé de forcer une relation. "J'ai dit à Rune que j'étais trop vieille pour lui et que s'il regardait mon Instagram, il verrait que j'étais mariée ", avait expliqué Kudermetova il y a quelques semaines, confirmant que Rune avait utilisé plusieurs messages pour essayer de les amener à commencer une relation.