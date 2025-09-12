Coupe Davis 2025 : la France affronte la Croatie ! Heure, diffusion et programme des matchs

Les Bleus de Paul Henri Mathieu affrontent la Croatie du côté de Osijek, à l'est de la Croatie

Pour ceux qui l'ignorent, c'est un week-end de Coupe Davis qui attend les joueurs de tennis. Une semaine après la fin de l'US Open et avant une fin de saison marquée par la tournée asiatique et le Masters de Paris, les équipes nationales vont tenter de se qualifier pour le Final 8 de l'édition 2025 de la Coupe Davis.

Pour l'occasion, les Bleus affrontent la redoutable équipe de Croatie, en Croatie. Les locaux ont décidé d'affronter les Français sur de la terre battue en indoor. Corentin Moutet, qui a été appelé pour la première fois après avoir représenté les Bleus aux JO de Paris sera opposé à Dino Prizmic (20 ans, 119e) vendredi à partir de 16h. Borna Coric (107e) ayant renoncé à prendre part à la rencontre en début de semaine. Arthur Rinderknech, 57e mondial et auteur d'un huitième de finale à l'US Open, fera face au numéro 1 croate Marin Cilic (60e). En double, comme en début d'année, Benjamin Bonzi et Pierre Hugues Herber composeront la paire française face aux spécialistes Mate Pavic et Nikola Mektic samedi (13 heures). Et si la logique est respectée, Corentin Moutet affrontera samedi dans les matches des numéros 1, Marin Cilic et Arthur Rinderknech sera opposé à Dino Prizmic dans celui des numéros 2 (Giovanni Mpetshi Perricard étant le remplaçant).

Diffusion Coupe Davis

Les rencontres de Coupe Davis seront diffusées exclusivité sur beIN Sports.

Le programme des matchs