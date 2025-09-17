"Un pur-sang italien avec l'accent d'Hitler" : Jannik Sinner attaqué violemment par un chanteur italien

Dans l'un de ses chansons, un chanteur italien a utilisé des termes très violents contre l'ancien numéro 1 mondial.

Le chanteur Fedez, l'un des plus célèbres et écoutés en Italie, a dévoilé ce mardi un couplet de ce qui semble être une nouvelle chanson dans laquelle il attaque le joueur de tennis italien Jannik Sinner , qu'il décrit comme "un pur-sang italien avec l'accent d'Adolf Hitler ".

Le rappeur, très controversé, qui compte 3,4 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, a publié sur les réseaux sociaux une série de lignes tirées de son carnet personnel dans lesquelles il évoque diverses personnalités actuelles, dont l'Américain Charlie Kirk, assassiné le 10 septembre ; la politicienne italienne Elly Schelein ; et l'Italien Carlo Acutis, connu comme le "saint millénaire", le premier à vivre au 21e siècle.

Dans sa chanson, il a attaqué le joueur de tennis, né à San Candido, une ville également au nom allemand (Innichen) dans la région du Trentin-Haut-Adige, et fils de deux Italiens, Jonnah et Singladine, d'ancêtres allemands."Les Italiens ont une nouvelle idole qui s'appelle Jannik Sinner. Un vrai Italien avec l'accent d'Adolf Hitler". La suite de la chanson est tout aussi hallucinante, "un garçon de 15 ans a été canonisé pour avoir joué à la PlayStation sans jurer. Un Américain anti-avortement a été abattu. CALMEZ-VOUS, LES ENFANTS, LE PAPE EST TOUJOURS AU VATICAN ! Vous avez entendu ce qu'Elly Schlein a dit ? " Je condamne Israël, mais j'ai beaucoup d'amis juifs. " Les Italiens ont une nouvelle idole : Jannik Sinner. Un Italien pur sang avec l'accent d'Adolf Hitler." L'entourage du joueur n'a pas réagi, mais les choses ne devraient pas en rester là face à de tels propos.