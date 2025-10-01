"J'ai été chanceux, follement chanceux" : Monfils arrête sa carrière en 2026, son palmarès

Star du tennis français, Gaël Monfils a décidé de prendre sa retraite à l'issue de la saison 2026.

Une dernière année avant un clap de fin bien mérité. Gaël Monfils, dernier membre des Mousquetaires français, va officiellement prendre sa retraite en 2026 à l'issue du Masters 1000 de Paris. Une dernière saison sur les courts de tennis pour profiter encore un peu. Passé professionnel à l'âge de 18 ans, il sera resté sur les circuits pendant plus de 20 ans. À son palmarès (qui peut encore être plus grand), 13 titres, une 6e place comme meilleur classement mondial et des demi-finales en Grand Chelem à Roland-Garros et l'US Open. On oubliera pas non plus son titre de champion du monde chez les jeunes.

"Après avoir célébré mes 39 ans, il y a un mois, je vous partage que la prochaine saison sera ma dernière en tant que joueur de tennis professionnel. Croyez-moi quand je dis que je n'ai pas de regrets. Ce que j'ai, en revanche, c'est le sentiment d'avoir été chanceux, follement chanceux. J'ai eu la chance de jouer pendant un âge d'or du tennis, aux côtés de certains des plus grands noms de notre sport. Même perdre a quelque chose d'épique quand tu affrontes une légende (même si je dois admettre que mes quelques victoires ont été assez euphoriques aussi)."