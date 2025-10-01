Gasquet, Tsonga, Simon et Svitolina... Le court métrage génial de Monfils pour annoncer sa retraite

La "Monf" prend sa retraite ! Et pour l'occasion, il dévoile un court métrage.

C'est définitivement la fin des Mousquetaires. Gaël Monfils a annoncé sa retraite des courts de tennis en 2026 ce mercredi 1er octobre. Et pour l'occasion, il a sorti une petite vidéo mettant en scène les anciennes stars du tennis français, Simon, Gasquet, Tsonga, mais également sa femme qui lui rendent tous hommage et qui semblent avoir hâte de partir en vacances avec lui. "Les gars... Je vous dérange deux minutes dans vos activités. La nouvelle est hard (dure), vous connaissez : la fin de carrière. On va enfin pouvoir partir ensemble en vacances, donc, préparez la destination, les billets d'avion, les activités et pour les dates, je me disais qu'on pourrait partir... ", lance Monfils avant d'être coupé dans un clip vidéo où l'on aperçoit ensuite Gasquet suivre le PSG, Simon jouer aux jeux vidéo et Tsonga s'adonner au golf. Les images nous font ensuite filer au domicile de Monfils, surpris de voir Tsonga arriver si vite : " Tu n'as pas compris ? C'est l'année prochaine les vacances."

"Après avoir célébré mon 39e anniversaire il y a à peine un mois, j'aimerais vous partager que l'année qui s'annonce sera ma dernière en tant que joueur professionnel, a écrit le Français dans un long message publié sur X en anglais. L'opportunité de faire de ma passion mon métier est un privilège que j'ai chéri à chaque match, chaque moment de mes 21 années de carrière. Même si ce sport compte énormément pour moi, je suis en paix avec ma décision de me retirer à la fin de la saison 2026. J'ai eu la chance de jouer pendant un âge d'or du tennis, aux côtés de certains des plus grands noms de notre sport : Federer, Nadal, Djokovic, Murray. Même perdre a quelque chose d'épique quand tu affrontes une légende (même si je dois admettre que mes quelques victoires ont été assez euphoriques aussi)" a-t-il écrit sur les réseaux.