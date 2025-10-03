Djokovic recadre Alcaraz et les joueurs sur le calendrier, "ils s'inscrivent à de nombreux tournois exhibition"

Depuis quelques semaines, plusieurs joueurs se plaignent de la surcharge du calendrier. Un fait, mais qui sont de belles paroles pour le Serbe.

La parole de Novak Djokovic est rare, mais quand il s'exprime, cela a une certaine influence. Présent à Shangaï pour le Masters 1000, le Serbe est revenu sur les critiques du calendrier et rythme effréné des joueurs de tennis ce vendredi 3 octobre. Carlos Alcaraz, Iga Swiatek ou encore Coco Gauff ont mis la pression sur l'obligation de participer à certains tournois au détriment du repos. "Je pense que le calendrier est très serré. Il faut qu'ils s'en occupent. Je pense qu'il y a trop de tournois obligatoires, trop rapprochés. Ils ont imposé des règles qui nous obligent à participer à des tournois Masters 1000, Masters 500, etc. Mais il y a trop de règles qui nous empêchent, en tant que joueurs de tennis, de choisir de participer ou non ", a déclaré Alcaraz. "Pour être honnête, je dois me demander à l'avenir si je dois sauter certains tournois obligatoires simplement pour maintenir ma condition physique et ma forme. Évidemment, cela va au-delà de la condition physique. Je pense que c'est aussi très exigeant mentalement, de disputer autant de tournois obligatoires d'affilée ou de participer à autant de tournois sans avoir de jours de repos mental. J'envisagerai de sauter certains tournois obligatoires pour mon bien."

Le recadrage de Djokovic

Si le Serbe est d'accord sur le fond, expliquant qu'il a été l'un des premiers à se positionner contre le Masters 1000 sur deux semaines, il regrette que les paroles ne se joignent pas aux actes, surtout quand il s'agit de jouer pour un bonus financier. "Dès le début, je me suis positionné contre l'allongement de la durée du Masters 1000 à deux semaines. Je vois beaucoup de joueurs parler d'obligations concernant les tournois auxquels ils participent, mais ce ne sont que des bonus financiers. Ils s'inscrivent à de nombreux tournois exhibition, donc c'est un peu contradictoire. Il existe un puissant monopole sur la prise de décision dans le tennis, construit au fil des décennies, et beaucoup ne veulent pas changer cela. Ce que je peux dire, c'est que les joueurs de tennis ne sont pas assez unis ", a-t-il souligné. "Nous nous plaignons, mais nous n'investissons pas le temps et les efforts nécessaires pour changer les choses. Il faut que les meilleurs au monde se mobilisent, comprennent comment tout fonctionne et fassent plus que de simples discours en conférence de presse. Je le sais par expérience" Reste à savoir si les paroles du Serbe vont être entendues à plus grande échelle...