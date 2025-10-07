Ce bandage révolutionne le tennis, Carlos Alcaraz en a bien profité

Touché à la cheville, l'Espagnol a profité de ce tout nouveau bandage.

Touché à la cheville et grimaçant lors de son entrée en lice dans le tournoi de Tokyo face à Sébastien Baez il y a quelques jours, Carlos Alcaraz a finalement poursuivi le tournoi 48h plus tard qualifiant son kiné comme le "meilleur du monde". Mieux, il remportera le tournoi malgré sa gène.

Et pour parvenir à jouer le physiothérapeute du numéro 1 mondial a appliqué du Magnetic Tape, un bandage adhésif élastique incorporant des particules aux propriétés magnétiques qui n'agissent pas comme des aimants et peuvent produire un allongement longitudinal de 50 à 60 %.

Ce bandage qualifié de révolutionnaire a été créé par Francisco Selva, médecin et directeur du Master en Évaluation, Physiothérapie et Réadaptation Sportives de l'Université de Valence . "C'est un produit innovant, scientifiquement testé, qui réduit la douleur, augmente la force et améliore la mobilité presque immédiatement dans la plupart des cas ", explique M. Selva dans des propos rapportés par Marca.