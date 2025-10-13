Novak Djokovic dévoile son astuce mentale : "ça fonctionne extrêmement bien"

Le Serbe Novak Djokovic a partagé un bienfait mental qu'il utilise régulièrement.

Novak Djokovic a une longévité hors du commun pour un sportif de haut niveau. À 38 ans, il est encore au sommet, se battant comme un beau diable sur les courts du monde entier pour tenter d'empocher un 25e titre du Grand Chelem et asseoir sa légende.

Et pour y parvenir, la santé physique est bien évidemment primordiale, mais la préparation mentale est très importante pour l'ancien numéro 1 mondial. Invité dans le podcast "Jay Shetty Podcast", où il a abordé plusieurs sujets sur sa carrière, Nole a évoqué une "astuce" pour atteindre un équilibre mental parfait

Le Serbe a profité de ce moment pour expliquer ce qui fonctionne "extrêmement bien" pour lui, trouvant même surprenant qu'au XXIe siècle, on parle de cela comme d'une astuce, alors que cela devrait être "la chose la plus naturelle au monde", a-t-il lancé.

Et en effet, rien de plus simple ! Novak Djokovic a fait référence au fait de passer du temps dans la nature, quelque chose qu'il essaie toujours de faire pendant son temps libre : "Écouter les oiseaux chanter, sentir le vent... si vous êtes près de la mer ou de la côte, marcher le long du rivage ou n'importe où il y a de l'eau comme un lac, c'est parfait", a-t-il poursuivi.

Le plus important selon lui est de s'éloigner des appareils électroniques quelques instants dans la journée : " Posez simplement votre téléphone et concentrez-vous sur la nature. Laissez-la faire son travail et vous soigner, et cela a bien plus de pouvoir qu'on ne le pense."

Un choix bénéfique car certains spécialistes estiment que ce genre de méthode permet de réduire le stress, à améliorer l'humeur et à prévenir les maladies en renforçant le système immunitaire.