Rolex Paris Masters 2025 : Djokovic out, Vacherot invité... Dates, heures et programme complet du Masters 1000
Le célèbre tournoi parisien de fin d'année débute ce lundi 27 octobre avec le tableau principal.
Le Masters 1000 de Paris animera toute la fin du mois d'octobre et le début du mois novembre pour les fans de tennis. Pas loin d'être supprimé, le Masters a finalement gardé sa place en changeant de salle. Terminé Bercy, c'est désormais Paris La Défense Arena qui accueille le tournoi indoor pour la toute première fois.
Cette grande première se fera sans son vainqueur à 7 reprises, Novak Djokovic. Fatigué, le Serbe a décidé de déclarer forfait et espère être au rendez-vous l'année prochaine du tournoi parisien. Sans surprise, les cousins finalistes du Masters 1000 de Shanghai, Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot, bénéficieront d'une wild-card pour accéder directement au tableau final du Rolex Paris Masters. Ils seront accompagnés par deux autres joueurs français : Terence Atmane, demi-finaliste du Masters 1000 de Cincinnati, et Arthur Cazaux. Ugo Blanchet, Hugo Gaston, Pierre-Hugues Herbert et Kyrian Jacquet sont eux invités aux qualifications, qui débuteront samedi 25 octobre.
Le programme complet
Samedi 25 octobre
- Ouverture des portes à 10h
- Court central : /
- Court 1 : Qualifications (5 matchs)
- Court 2 : Qualifications (5 matchs)
- Court 3 : Qualifications (4 matchs)
Dimanche 26 octobre
- Ouverture des portes à 10h30
- Court central : /
- Court 1 : Qualifications (4 matchs)
- Court 2 : Qualifications (3 matchs)
- Court 3 : /
Lundi 27 octobre
- Court central
- Session de journée (à 11h) → 1er tour simple (3 matchs)
- Session de soirée (pas avant 19h) → 1er tour simple (2 matchs)
- Court 1
- session de journée (à 11h) → 1er tour simple (5 matchs)
- Court 2
- session de journée (à 11h) → 1er tour simple (4 matchs)
- 1er tour double (1 match)
- Court 3 :
- Session de journée (à 11h) → 1er tour double (5 matchs)
Mardi 28 octobre
- Court central
- Session de journée (à 11h) → 1er tour simple (1 match) + 2ème tour simple (2 matchs)
- Session de soirée (pas avant 19h) → 2ème tour simple (2 matchs)
- Court 1
- Session de journée (à 11h) → 1er tour simple (5 matchs)
- Court 2
- Session de journée (à 11h) → 1er tour simple (4 matchs) + 1er tour double (1 match)
- Court 3
- Session de journée (à 11h) → 1er tour double (5 matchs)
Mercredi 29 octobre
- Court central
- Session de journée (à 11h) → 2ème tour simple (3 matchs)
- Session de soirée (pas avant 19h) → 2ème tour simple (2 matchs)
- Court 1
- Session de journée (à 11h) → 2ème tour simple (5 matchs)
- Court 2
- Session de journée (à 11h) → 2ème tour simple (2 matchs) + 2ème tour double (3 matchs)
- Court 3
- Session de journée (à 11h) → 2ème tour double (1 match)
Jeudi 30 octobre
- Court central
- Session de journée (à 11h) → 1/8 finale simple (3 matchs)
- Session de soirée (pas avant 19h) → 1/8 finale simple (2 matchs)
- Court 1
- Session de journée (à 11h) → 2ème tour double (2 matchs) + 1/8 finale simple (3 matchs)
- Court 2
- Session de journée (à 11h) → 2ème tour double (3 matchs)
Vendredi 31 octobre
- Court central
- Session de journée (à 14h) → 1/4 finale simple (2 matchs)
- Session de soirée (pas avant 19h) → 1/4 finale simple (2 matchs)
- Court 1
- Session de journée (à 14h) → 1/4 finale double (4 matchs)
- Court 2
- Session de journée (à 12h) → Tennis fauteuil simple (4 matchs)
Samedi 1er novembre
- Court central
- Session de journée (à 11h30) → 1/2 finale double (1 match)
- Début à 14h30 → 1/2 finale simple (1 match)
- Pas avant 17h00 → 1/2 finale simple (1 match) + 1/2 finale double (1 match)
- Court 1
- Session de journée (à 11h30) → 1/2 finale Tennis fauteuil simple (2 matchs) + 1/2 finale Tennis fauteuil double (2 matchs)
Dimanche 2 novembre
- Court central
- Session de journée (à 12h30) → Finale double (1 match)
- Début à 15h → Finale simple (1 match)
- Court 1
- Session de journée (à 12h) → Finale Tennis fauteuil simple (1 match) + Finale Tennis fauteuil double (1 match)