Rolex Paris Masters 2025 : heures, programme et tableau du Masters 1000

Le célèbre tournoi parisien de fin d'année débute ce lundi 27 octobre avec le tableau principal.

Le Masters 1000 de Paris animera toute la fin du mois d'octobre et le début du mois novembre pour les fans de tennis. Pas loin d'être supprimé, le Masters a finalement gardé sa place en changeant de salle. Terminé Bercy, c'est désormais Paris La Défense Arena qui accueille le tournoi indoor pour la toute première fois. Cette grande première se fera sans son vainqueur à 7 reprises, Novak Djokovic. Fatigué, le Serbe a décidé de déclarer forfait et espère être au rendez-vous l'année prochaine du tournoi parisien. Sans surprise, les cousins finalistes du Masters 1000 de Shanghai, Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot, bénéficient d'une wild-card pour accéder directement au tableau final du Rolex Paris Masters. Ils seront accompagnés par deux autres joueurs français : Terence Atmane, demi-finaliste du Masters 1000 de Cincinnati, et Arthur Cazaux.

La nouvelle configuration de la salle pourrait perturber les joueurs. Nouvelle surface, plus lente, les cartes sont redistribués comme le confie Carlos Alcaraz en conférence de presse. "C'est complètement différent de l'année dernière, plus lent. Et je préfère ça. Si le court est plus lent, cela veut dire qu'on peut voir du vrai tennis. Ce n'est pas juste un service et peut-être juste un coup derrière. On peut voir des rallies, des points, du tennis. C'est bien mieux. Mais je l'ai déjà dit plusieurs fois : je préfère les courts plus lents. Objectivement, ce tournoi n'est pas celui où j'ai eu les meilleurs résultats (un quart de finale en 2022 comme meilleur résultat). Mais nous arrivons à une période de l'année où le temps semble long. Et puis c'est de l'indoor. Ce ne sont pas mes conditions favorites, mais je pense qu'année après année, je m'améliore. En fait, je ne dirais pas que je joue mal en indoor, mais plutôt que d'autres jouent mieux que moi. En tout cas, cette année, j'espère aller plus loin que les précédentes. On verra."

Le tableau

C. Alcaraz (1) - Bye

C. Norrie - S. Baez

F. Marozsan - A. Rinderknech (WC)

V. Vacherot (WC) - J. Lehecka (14)

F. Auger-Aliassime (9) - Comesana

A. Muller - B. Nakashima

D. Altmaier - M. Giron

Bye - C. Ruud (8)

T. Fritz (4) - Bye

Vukic - T. Atmane (WC)

C. Moutet - Opelka

A. Popyrin - A. Bublik (13)

K. Khachanov (10) - Quinn

D. Shapovalov - J. Fonseca

T. Griekspoor - G. Diallo

Bye - A. de Minaur (6)

L. Musetti (7) - Bye

L. Sonego - Korda

G. Mpetshi Perricard - G. Dimitrov

J. Munar - D. Medvedev (11)

A. Davidovich Fokina (15) - U. Humbert

L. Darderi - A. Cazaux (WC)

Etcheverry- C. Ugo Carabelli

Bye - A. Zverev (3)

B. Shelton (5) - Bye

F. Cobolli - T. Machac

L. Tien - N. Borges

Fearnley - A. Rublev (12)

F. Cerundolo - Dzumhur

Kovacevic - M. Kecmanovic

A. Michelsen - Z. Bergs

Bye - J. Sinner (2)

Le programme complet

