Rolex Paris Masters 2025 : résultats et tableau des demi-finales du Masters 1000
Le célèbre tournoi parisien de fin d'année a débuté ce lundi 27 octobre avec le tableau principal.
Le Masters 1000 de Paris anime toute la fin du mois d'octobre et le début du mois novembre pour les fans de tennis. Pas loin d'être supprimé, le Masters a finalement gardé sa place en changeant de salle. Terminé Bercy, c'est désormais Paris La Défense Arena qui accueille le tournoi indoor pour la toute première fois. Cette grande première se fait sans son vainqueur à 7 reprises, Novak Djokovic. Fatigué, le Serbe a décidé de déclarer forfait et espère être au rendez-vous l'année prochaine du tournoi parisien. Le tournoi parisien a également du faire face à l'élimination très rapide et surprise de Carlos Alcaraz, battu par le Britannique Cameron Norrie. Valentin Vacherot, nouvelle sensation monégasque du tennis, a été éliminé en quarts après un tournoi remarquable une nouvelle fois.
Les demi-finales
- Auger-Aliassime - Bublik
- Sinner - Zverev
Les résultats
- Zverev bat Medvedev 2-6, 6-3, 7-5
- Sinner bat Shelton 6-3; 6-3
- Bublik bat de Minaur 6-7; 6-4; 7-5
- Auger Aliassime bat Vacherot 6-2, 6-2
11:04 - Le programme
Voici les affiches des demi-finales du Rolex Paris Masters avec un choc entre Sinner et Zverev dans la seconde demi-finale.
???? 14h30
???????? AUGER-ALIASSIME ⚡️ BUBLIK ????????
???? 17h00
???????? SINNER ⚡️ ZVEREV ????????
Qui voyez-vous en finale ? ????
???? À suivre en direct sur @Eurosport_FR pic.twitter.com/aPJavwnomi