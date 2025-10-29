Rolex Paris Masters 2025 : Rinderknech affronte Vacherot après le choc Alcaraz, résultats et tableau du Masters 1000
Le célèbre tournoi parisien de fin d'année a débuté ce lundi 27 octobre avec le tableau principal.
Le Masters 1000 de Paris animera toute la fin du mois d'octobre et le début du mois novembre pour les fans de tennis. Pas loin d'être supprimé, le Masters a finalement gardé sa place en changeant de salle. Terminé Bercy, c'est désormais Paris La Défense Arena qui accueille le tournoi indoor pour la toute première fois. Cette grande première se fera sans son vainqueur à 7 reprises, Novak Djokovic. Fatigué, le Serbe a décidé de déclarer forfait et espère être au rendez-vous l'année prochaine du tournoi parisien. Sans surprise, les cousins finalistes du Masters 1000 de Shanghai, Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot, ont bénéficié d'une wild-card pour accéder directement au tableau final du Rolex Paris Masters et se retrouveront dès le 2e tour. Grosse surprise en revanche avec l'élimination dès le 1er tour du vainqueur de Roland-Garros, Carlos Alcaraz, battu par Norrie.
Le tableau principal
- Altmaeir - C. Ruud (8)
- Diallo - A. de Minaur (6)
- L. Musetti (7) - Sonego
- Carabelli - A. Zverev (3)
- Cerundolo - Kezmanovic
- Auger-Aliassime - Muller
- Rinderknech - Vacherot
- Bergs - J. Sinner (2)
- Dimitrov - Medvedev
- Davidovich Fokina - Cazaux
Les résultats
- T. Fritz (4) bat Vukic 7-6, 6-2
- Rublev bat Tien 6-4, 6-4
- A. Davidovich Fokina (15) bat Royer 4-6, 6-1, 6-4
- Shelton bat Cobolli 7-6, 6-3
- Norrie bat C. Alcaraz (1) 4-6, 6-3, 6-4
- D. Medvedev (11) bat J. Munar 6-1, 6-3
- J. Fonseca bat D. Shapovalov 5-7, 6-4, 6-3
- C. Moutet bat Opelka 3-6, 7-5, 6-1
- C. Ugo Carabelli bat Etcheverry 7-5, 6-3
- G. Diallo bat T. Griekspoor 6-3, 6-4
- F. Auger-Aliassime bat Comesana 6-7, 6-3, 6-3
- V. Vacherot (WC) bat J. Lehecka (14) 6-1, 6-3
- Grigor Dimitrov (BUL) bat Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 7/6 (7/5), 6/1
- Arthur Rinderknech (FRA) bat Fabian Marozsan (HON) 7/6 (7/5), 7/6 (7/4)
- Arthur Cazaux (FRA) bat Luciano Darderi (ITA) 7/6 (7/5), 7/6 (7/4)
- Alexandre Müller (FRA) bat Brandon Nakashima (USA) 6/2, 7/5
- Aleksandar Vukic (AUS/Q) bat Terence Atmane (FRA) 6/4, 2/6, 6/4
- Andrey Rublev (RUS/12) bat Jacob Fearnley (GBR/Q) 6/1, 6/4
- Alexander Bublik (KAZ/13) bat Alexei Popyrin (AUS) 6/4, 6/3
- Flavio Cobolli (ITA) bat Tomas Machac (RTC) 6/1, 6/4
- Lorenzo Sonego (ITA) bat Sebastian Korda (USA) 6/2, 6/3
- Cameron Norrie (GBR) bat Sebastian Baez (ARG) 6/3, 6/4
- Francisco Cerundolo (ARG) bat Damir Dzumhur (BIH/Q) 6-3, 6-3
- Learner Tien (USA) bat Nuno Borges (POR) 6/2, 7/6 (9/7)
- Zizou Bergs (BEL) bat Alex Michelsen (USA) 6/3, 2/6, 6/2
- Miomir Kecmanovic (SER) bat Aleksandar Kovacevic (USA/LL) 6/4, 1/6, 7/6 (7/2)
- Daniel Altmaier (ALL) bat Marcos Giron (USA) 6/2, 7/6 (7/5)
10:25 - "Un de mes pires matchs" lance Alcaraz
L'Espagnol a réagi en conférence de presse après sa défaite face à Norrie et a évoqué l'un de ses pires matchs de l'année. "e ne sais pas. Oui, je me suis beaucoup entraîné ici et je me sentais vraiment bien, vraiment très bien. Je bougeais bien, je tapais bien. J'avais les idées claires, tout était en place. Mais aujourd'hui (mardi), même dans le premier set, je sentais que je pouvais faire bien mieux. J'ai essayé dans le deuxième set, mais c'est l'exact opposé qui s'est produit. Je me sentais encore moins bien. Le mérite en revient aussi à Cam (Norrie) car il ne m'a pas laissé revenir dans le match. J'ai eu des balles de break et les convertir m'aurait bien aidé. Mais j'ai fait des fautes bêtes. Je suis vraiment déçu par mon niveau sur ce match. C'était un de mes pires matches de la saison, c'est comme ça."
09:56 - La cousinade, acte 2
Valentin Vacherot et Arthur Rinderknech s'affrontent pour la seconde fois en Masters 1000 en quelques jours. Après la finale de Shanghai et la victoire du Monégasque, c'est au tour de Paris d'assister à ce duel.