DIRECT. Rolex Paris Masters 2025 : Vacherot écrase Lehečka et retrouve Rinderknech, résultats et tableau du Masters 1000
Le célèbre tournoi parisien de fin d'année débute ce lundi 27 octobre avec le tableau principal.
Le Masters 1000 de Paris animera toute la fin du mois d'octobre et le début du mois novembre pour les fans de tennis. Pas loin d'être supprimé, le Masters a finalement gardé sa place en changeant de salle. Terminé Bercy, c'est désormais Paris La Défense Arena qui accueille le tournoi indoor pour la toute première fois. Cette grande première se fera sans son vainqueur à 7 reprises, Novak Djokovic. Fatigué, le Serbe a décidé de déclarer forfait et espère être au rendez-vous l'année prochaine du tournoi parisien. Sans surprise, les cousins finalistes du Masters 1000 de Shanghai, Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot, ont bénéficié d'une wild-card pour accéder directement au tableau final du Rolex Paris Masters et se retrouveront dès le 2e tour.
Le tableau principal
- C. Alcaraz (1) - Bye
- F. Auger-Aliassime (9) - Comesana
- Bye - C. Ruud (8)
- T. Fritz (4) - Bye
- C. Moutet - Opelka
- Etcheverry- C. Ugo Carabelli
- D. Shapovalov - J. Fonseca
- T. Griekspoor - G. Diallo
- Bye - A. de Minaur (6)
- L. Musetti (7) - Bye
- J. Munar - D. Medvedev (11)
- A. Davidovich Fokina (15) - Royer
- Bye - A. Zverev (3)
- B. Shelton (5) - Bye
- A. Michelsen - Z. Bergs
- Bye - J. Sinner (2)
Les résultats
- V. Vacherot (WC) bat J. Lehecka (14) 6-1, 6-3
- Grigor Dimitrov (BUL) bat Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 7/6 (7/5), 6/1
- Arthur Rinderknech (FRA) bat Fabian Marozsan (HON) 7/6 (7/5), 7/6 (7/4)
- Arthur Cazaux (FRA) bat Luciano Darderi (ITA) 7/6 (7/5), 7/6 (7/4)
- Alexandre Müller (FRA) bat Brandon Nakashima (USA) 6/2, 7/5
- Aleksandar Vukic (AUS/Q) bat Terence Atmane (FRA) 6/4, 2/6, 6/4
- Andrey Rublev (RUS/12) bat Jacob Fearnley (GBR/Q) 6/1, 6/4
- Alexander Bublik (KAZ/13) bat Alexei Popyrin (AUS) 6/4, 6/3
- Flavio Cobolli (ITA) bat Tomas Machac (RTC) 6/1, 6/4
- Lorenzo Sonego (ITA) bat Sebastian Korda (USA) 6/2, 6/3
- Cameron Norrie (GBR) bat Sebastian Baez (ARG) 6/3, 6/4
- Francisco Cerundolo (ARG) bat Damir Dzumhur (BIH/Q) 6-3, 6-3
- Learner Tien (USA) bat Nuno Borges (POR) 6/2, 7/6 (9/7)
- Zizou Bergs (BEL) bat Alex Michelsen (USA) 6/3, 2/6, 6/2
- Miomir Kecmanovic (SER) bat Aleksandar Kovacevic (USA/LL) 6/4, 1/6, 7/6 (7/2)
- Daniel Altmaier (ALL) bat Marcos Giron (USA) 6/2, 7/6 (7/5)
12:15 - Aliassime a perdu la première manche
Toujours très difficile pour le Canadien qui a relevé la tête dans un premier temps avant de perdre la première manche au jeu décisif; 7-6 face à Comesana.
12:06 - Vacherot lamine Lehechka
Quelle démonstration de Valentin Vacherot qui balaye le numéro 18 mondial et tête de série numéro 14 de ce Masters 1000 avec une dernière gifle en retour. 6-1, 6-3 en moins d'une heure de jeu.
12:02 - 5-3 Vacherot
Le Monégasque est désormais à un petit jeu de retrouver Arthur Rinderknech au second tour de ce Masters 1000 de Paris.
11:56 - 4-2 Vacherot
Jeu blanc pour le Monégasque face à Lehecka qui ne produit absolument rien dans ce premier tour du Masters 1000 de Paris.
11:50 - 3-1 Vacherot
Le break est confirmé sur une accélération en coup droit absolument parfaite, 6-1, 3-1 après 38 minutes de jeu.