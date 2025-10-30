Rolex Paris Masters 2025 : Vacherot face à Norrie, résultats et tableau du Masters 1000
Le célèbre tournoi parisien de fin d'année a débuté ce lundi 27 octobre avec le tableau principal.
Le Masters 1000 de Paris anime toute la fin du mois d'octobre et le début du mois novembre pour les fans de tennis. Pas loin d'être supprimé, le Masters a finalement gardé sa place en changeant de salle. Terminé Bercy, c'est désormais Paris La Défense Arena qui accueille le tournoi indoor pour la toute première fois. Cette grande première se fait sans son vainqueur à 7 reprises, Novak Djokovic. Fatigué, le Serbe a décidé de déclarer forfait et espère être au rendez-vous l'année prochaine du tournoi parisien. Le tournoi parisien a également du faire face à l'élimination très rapide et surprise de Carlos Alcaraz, battu par le Britannique Cameron Norrie. Après le remake de la "cousinade" entre Rinderknech et Vacherot, c'est une nouvelle fois le Monégasque qui s'est imposé et qui affrontera justement Norrie. Il n'y a plus aucun français dans ce Masters 1000 dès les huitièmes de finale.
Le tableau principal
- Norrie - Vacherot
- Shelton - Rublev
- Auger Aliassime - Altmaier
- Khachanov - de Minaur
- Fritz - Bublik
- Sonego - Medvedev
- Cerundolo - Sinner
- Davidovich Fokina - Zverev
Les résultats
- A. de Minaur (6) bat Diallo 7-6, 4-6, 6-3
- Khachanov bat Fonseca 6-1, 3-6, 6-3
- Davidovich Fokina bat Cazaux 7-6, 6-4
- Sonego bat Musetti 3-6, 6-3, 6-1
- Bublik bat Moutet 6-3, 7-5
- J. Sinner (2) bat Bergs 6-4, 6-2
- A. Zverev (3) bat Carabelli 6-7, 6-1, 7-5
- Cerundolo bat Kezmanovic 7-5, 1-6, 7-6
- Auger-Aliassime - Muller 5-7, 7-6, 7-6
- Vacherot bat Rinderknech 6-7, 6-3, 6-4
- Dimitrov forfait face à Medvedev
- Altmaeir bat C. Ruud (8) 6-3, 7-5
- T. Fritz (4) bat Vukic 7-6, 6-2
- Rublev bat Tien 6-4, 6-4
- A. Davidovich Fokina (15) bat Royer 4-6, 6-1, 6-4
- Shelton bat Cobolli 7-6, 6-3
- Norrie bat C. Alcaraz (1) 4-6, 6-3, 6-4
- D. Medvedev (11) bat J. Munar 6-1, 6-3
- J. Fonseca bat D. Shapovalov 5-7, 6-4, 6-3
- C. Moutet bat Opelka 3-6, 7-5, 6-1
- C. Ugo Carabelli bat Etcheverry 7-5, 6-3
- G. Diallo bat T. Griekspoor 6-3, 6-4
- F. Auger-Aliassime bat Comesana 6-7, 6-3, 6-3
- V. Vacherot (WC) bat J. Lehecka (14) 6-1, 6-3
- Grigor Dimitrov (BUL) bat Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 7/6 (7/5), 6/1
- Arthur Rinderknech (FRA) bat Fabian Marozsan (HON) 7/6 (7/5), 7/6 (7/4)
- Arthur Cazaux (FRA) bat Luciano Darderi (ITA) 7/6 (7/5), 7/6 (7/4)
- Alexandre Müller (FRA) bat Brandon Nakashima (USA) 6/2, 7/5
- Aleksandar Vukic (AUS/Q) bat Terence Atmane (FRA) 6/4, 2/6, 6/4
- Andrey Rublev (RUS/12) bat Jacob Fearnley (GBR/Q) 6/1, 6/4
- Alexander Bublik (KAZ/13) bat Alexei Popyrin (AUS) 6/4, 6/3
- Flavio Cobolli (ITA) bat Tomas Machac (RTC) 6/1, 6/4
- Lorenzo Sonego (ITA) bat Sebastian Korda (USA) 6/2, 6/3
- Cameron Norrie (GBR) bat Sebastian Baez (ARG) 6/3, 6/4
- Francisco Cerundolo (ARG) bat Damir Dzumhur (BIH/Q) 6-3, 6-3
- Learner Tien (USA) bat Nuno Borges (POR) 6/2, 7/6 (9/7)
- Zizou Bergs (BEL) bat Alex Michelsen (USA) 6/3, 2/6, 6/2
- Miomir Kecmanovic (SER) bat Aleksandar Kovacevic (USA/LL) 6/4, 1/6, 7/6 (7/2)
- Daniel Altmaier (ALL) bat Marcos Giron (USA) 6/2, 7/6 (7/5)
10:30 - Un programme alléchant
Les huitièmes de finale sont au programme de la journée au Masters 1000 de Paris.
- Court Central – à partir de 11h00 :
- Cameron Norrie vs Valentin Vacherot
- Felix Auger-Aliassime vs Daniel Altmaier
- Taylor Fritz vs Alexander Bublik
- À partir de 19h00 : Jannik Sinner vs Francisco Cerundolo
- Alexander Zverev vs Alejandro Davidovich Fokina
- Court 1 – à partir de 14h30 :
- Ben Shelton vs Andrey Rublev
- Alex De Minaur vs Karen Khachanov
- Daniil Medvedev vs Lorenzo Sonego