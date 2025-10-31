Rolex Paris Masters 2025 : Vacherot face au défi Auger Aliassime, résultats et tableau des quarts du Masters 1000
Le célèbre tournoi parisien de fin d'année a débuté ce lundi 27 octobre avec le tableau principal.
Le Masters 1000 de Paris anime toute la fin du mois d'octobre et le début du mois novembre pour les fans de tennis. Pas loin d'être supprimé, le Masters a finalement gardé sa place en changeant de salle. Terminé Bercy, c'est désormais Paris La Défense Arena qui accueille le tournoi indoor pour la toute première fois. Cette grande première se fait sans son vainqueur à 7 reprises, Novak Djokovic. Fatigué, le Serbe a décidé de déclarer forfait et espère être au rendez-vous l'année prochaine du tournoi parisien. Le tournoi parisien a également du faire face à l'élimination très rapide et surprise de Carlos Alcaraz, battu par le Britannique Cameron Norrie. Après le remake de la "cousinade" face à Arthur Rinderknech, Valentin Vacherot poursuit son compte de fée en Masters 1000 en rejoignant les quarts de finale après sa victoire face à Norrie.
Le tableau principal
- Vacherot - Auger Aliassime
- Bublik - de Minaur
- Shelton - Sinner
- Medvedev - Zverev
Les résultats
- Bublik bat Fritz 7-6, 6-2
- de Minaur bat Khachanov 6-2, 6-2
- Sinner bat Cerundolo 7-5, 6-1
- Medvedev bat Sonego 3-6, 7-6, 6-4
- Zverev bat Davidovich Fokina 6-2, 6-4
- Shelton bat Rublev 7-6, 6-3
- Auger Aliassime bat Altmaier 3-6, 6-3, 6-2
- Vacherot bat Norrie 7-6, 6-4
08:25 - Le programme complet des quarts
Voici le programme complet des quarts de finale du Rolex Paris Masters.
- Court Central – à partir de 14h00 :
- Valentin Vacherot vs Felix Auger-Aliassime
- Alex De Minaur vs Alexander Bublik
- À partir de 19h00 : Jannik Sinner vs Ben Shelton
- Daniil Medvedev vs Alexander Zverev