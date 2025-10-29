"Tu veux te battre ?" : Moutet affronte Bublik à Paris dans une ambiance très tendue

Corentin Moutet affronte Bublik ce mercredi 29 octobre au Masters 1000 de Paris.

Corentin Moutet affronte le Kazakh Alexander Bublik au second tour du Masters 1000 de Paris. Le Français s'est extirpé du piège Opelka en trois manches alors que Bublik a éliminé Popyrin dans une ambiance particulièrement froide (il a refusé de lui serrer la main car l'Australien ne s'est pas excusé d'avoir touché plusieurs fois le filet).

Et l'ambiance pourrait être encore plus glaciale ce mercredi à Paris entre les deux hommes qui se sont invectivés il y a quelques mois aux Etats-Unis.

Pour la petite histoire, les deux hommes s'affrontaient au Challenger de Phoenix et alors que son adversaire servait pour le match, Moutet a indiqué ne pas être prêt. Ce à quoi Bublik avait répondu : "J'en ai rien à foutre !" Les deux hommes avaient eu une explication au filet à la fin de la rencontre. "Tu veux qu'on aille se battre ? Ce petit Français parle mais il ne veut pas se battre", s'était emporté le Kazakh. "Allez ! On se voit dans dix minutes dehors", avait-il poursuivi.

"On a eu des différends dans le passé, disons qu'il ne représente pas les valeurs que je défends en tant que sportif dans son discours. Mais bon on est tous différents, c'est important aussi pour le tennis. Je vais arriver hyper motivé et je vais essayer de le renvoyer chez lui", a déclaré Moutet en conférence de presse.