DIRECT. Masters 1000 de Paris. Sinner face à Auger-Aliassime, suivez la finale
Jannik Sinner et Felix Auger-Aliassime s'affrontent dans une finale du Masters 1000 de Paris à fort enjeu.
16:49 - 40-40
Auger-Aliassime revient à hauteur dans ce jeu après une double faute en longueur de Sinner.
16:46 - 0-15
Grosse faute de coup droit d'entrée pour Sinner. L'Italien peut-il craquer sous la pression ?
16:43 - Jeu Auger-Aliassime (4-6, 5-4)
Le Canadien résiste une fois de plus et pousse l'Italien à servir pour rester en vie dans cette seconde manche.
16:42 - 30-30
Auger-Aliassime voit son coup droit sortir en longueur. Sinner est de nouveau menaçant désormais.
16:41 - 30-15
En retour de seconde balle, Sinner part en long de ligne en coup droit. Sur le reculoir, Auger-Aliassime trouve le filet.
16:39 - 15-0
En coup droit, Auger-Aliassime tend sa trajectoire au maximum pour faire craquer Sinner en revers à mi-court.
16:39 - Jeu Sinner (6-4, 4-4)
Jeu blanc pour l'Italien qui recolle sans problème à 4-4 dans le deuxième set.
16:38 - 30-0
Après avoir pris de vitesse Auger-Aliassime en fond de court, Sinner conclue autoritairement d'un smash.
16:35 - Jeu Auger-Aliassime (4-6, 4-3)
Après avoir sauvé trois balles de break dans ce jeu, le Canadien tient bon et conserve la tête de la seconde anche, 4-3 en sa faveur après 37 minutes de jeu.
16:33 - 40-40
Auger-Aliassime parvient à sauver les deux balles de break ! Le Canadien est sur un fil.