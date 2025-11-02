DIRECT. Masters 1000 de Paris. Sinner face à Auger-Aliassime, suivez la finale

Theo Mouton

DIRECT. Masters 1000 de Paris. Sinner face à Auger-Aliassime, suivez la finale Jannik Sinner et Felix Auger-Aliassime s'affrontent dans une finale du Masters 1000 de Paris à fort enjeu.

16:49 - 40-40

Auger-Aliassime revient à hauteur dans ce jeu après une double faute en longueur de Sinner.

16:47 - 30-15

Il enchaîne avec un ace extérieur.

16:46 - 15-15

Réaction immédiate du numéro 2 mondial. Il signe un service gagnant sur le T.

16:46 - 0-15

Grosse faute de coup droit d'entrée pour Sinner. L'Italien peut-il craquer sous la pression ?

16:43 - Jeu Auger-Aliassime (4-6, 5-4)

Le Canadien résiste une fois de plus et pousse l'Italien à servir pour rester en vie dans cette seconde manche.

16:43 - 40-30

Service gagnant sur la zone extérieur d'Auger-Aliassime.

16:42 - 30-30

Auger-Aliassime voit son coup droit sortir en longueur. Sinner est de nouveau menaçant désormais.

16:41 - 30-15

En retour de seconde balle, Sinner part en long de ligne en coup droit. Sur le reculoir, Auger-Aliassime trouve le filet.

16:39 - 15-0

En coup droit, Auger-Aliassime tend sa trajectoire au maximum pour faire craquer Sinner en revers à mi-court.

16:39 - Jeu Sinner (6-4, 4-4)

Jeu blanc pour l'Italien qui recolle sans problème à 4-4 dans le deuxième set.

16:38 - 30-0

Après avoir pris de vitesse Auger-Aliassime en fond de court, Sinner conclue autoritairement d'un smash.

16:38 - 15-0

Service gagnant extérieur de l'Italien.

16:35 - Jeu Auger-Aliassime (4-6, 4-3)

Après avoir sauvé trois balles de break dans ce jeu, le Canadien tient bon et conserve la tête de la seconde anche, 4-3 en sa faveur après 37 minutes de jeu.

16:34 - 40-40

Le Canadien sauve une nouvelle balle de break d'un ace extérieur.

16:33 - 40-40

Auger-Aliassime parvient à sauver les deux balles de break ! Le Canadien est sur un fil.

LIRE PLUS