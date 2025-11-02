Masters 1000 de Paris. Sinner - Auger-Aliassime en finale, une dernière bataille pleine d'enjeux

Ce dimanche à 15h00, Jannik Sinner et Felix Auger Aliassime s'affrontent dans une finale du Masters 1000 de Paris à fort enjeu.

Tout le monde attendait une nouvel affrontement entre Sinner et Alcaraz en finale de ce Masters 1000 de Paris. Si l'Italien a rempli sa part de contrat, l'Espagnol, éliminé dès son entrée en lice face à Cameron Norrie, ne sera pas de la partie mais c'est bien Félix Auger Aliassime, dont on connait sa qualité de jeu sur dur, qui s'avancera en outsider dans cette finale. L'Italien, numéro 2 mondial, a été impressionnant tout au long du tournoi, lui qui n'a pas perdu le moindre set. Après avoir écarté sèchement Shelton (6-3, 6-3), pourtant prétendant à la victoire finale, il a écrasé un Zverev dépassé (6-0, 6-1). L'Italien pourrait même signer un coup double cet après-midi en remportant pour la première fois le Masters 1000 de Paris avec, en prime, une place de numéro 1 mondial qu'il pourrait retrouver en cas de succès.

En face, Auger-Aliassime est monté en puissance tout au long du tournoi. D'abord accroché face à Muller et Altmaier, le Canadien a passé la seconde en quart de finale en écartant la sensation Vacherot, récent vainqueur du Masters 1000 de Shanghai. En demi-finale, le numéro 10 mondial est sorti vainqueur d'une partie serrée face au fantasque Kazakh Bublik (7-6, 7-4). De son côté, cette finale revêt à réel enjeu pour le Canadien, qui pourrait potentiellement décrocher son ticket pour le Masters de fin d'année, qui verra s'affronter les huit meilleurs joueurs du monde.

A quelle heure suivre la finale Sinner - Auger-Aliassime ?

La finale du Masters 1000 de Paris débutera à 15h00 à La Défense Arena.

Sur quelle chaîne suivre la finale Sinner - Auger-Aliassime ?

La finale du Masters 1000 de Paris est à retrouver sur Eurosport 1.