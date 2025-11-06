ATP Finals : un choc Djokovic - Alcaraz, les groupes et le programme

Les ATP Finals se déroulent du 9 au 16 novembre.

Le clap de fin d'une année de tennis riche et intense. Comme tous les ans, les ATP Finals se déroulent à Turin, en Italie. Les deux grands favoris, Alcaraz et Sinner connaissent désormais leur groupe pour cette semaine très intense. L'Espagnol a hérité de Novak Djokovic, septuple vainqueur des ATP Finals, de Taylor Fritz, finaliste l'an dernier, et d'Alex de Minaur. Jannik Sinner, lui, se retrouve avec Alexander Zverev, double lauréat, Ben Shelton et soit Félix Auger-Aliassime, soit Lorenzo Musetti.

Les règles

Les ATP Finals réunissent, comme tous les ans, les huit meilleurs joueurs de la saison au classement ATP. Le format est particulier, car il ne s'agit pas d'un tournoi à élimination directe. Dans chaque groupe, tous les joueurs s'affrontent une fois, ce qui fait trois matchs chacun. A l'issue de ces rencontres, un classement est établi dans chaque groupe. Les deux meilleurs de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales. Le premier du groupe A affronte le deuxième du groupe B, et inversement. Les vainqueurs des demi-finales se retrouvent ensuite en finale pour déterminer le champion. Chaque victoire en phase de groupes rapporte des points ATP et de l'argent. Un joueur qui remporte tous les matchs sans défaite gagne le maximum, soit 1500 points ATP et un gain financier record.

Le programme

© ATP Finals

Les groupes des ATP Finals