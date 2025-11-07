La décision surprenante d'Alcaraz et Sinner aux ATP Finals
Les deux joueurs vont participer aux Masters de fin d'année à partir de dimanche.
Clap de fin de la saison de tennis dans quelques jours à l'occasion des ATP Finals de Turin. L'occasion de retrouver en indoor les meilleurs joueurs de la saison. Pour cette édition 2025, deux favoris se dégagent très fortement avec Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Le titre et la place de numéro 1 mondial est en jeu à l'occasion de cette semaine de compétition.
Some of the practice points between Alcaraz and Sinner today pic.twitter.com/YITDFyxyMp— Olly Tennis (@Olly_Tennis_) November 7, 2025
Présent dans deux groupes différents, les deux s'affronteront seulement en demi-finale ou en finale. S'il reste presque une semaine avant que cette option ne soit possible, il serait donc surprenant que les deux joueurs décident de s'entraîner ensemble pendant près de deux heures, étant donné leur intention de garder le secret de leur stratégie. Et pourtant ils ont passé une heure à s'entraîner sur le court central, puis ont simulé une rencontre sur le court de tennis où se dérouleront leurs matchs. L'ambiance était d'ailleurs très festive avec un selfie à la clé en fin de partie.