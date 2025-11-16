Heure et chaîne TV du choc Alcaraz - Sinner pour la grande finale des ATP Finals
La grande finale de fin d'année opposera les deux meilleurs joueurs de la planète.
C'était attendu, ça aura bien lieu. La grande finale du Masters de fin d'année opposera les deux meilleurs joueurs de la saison, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Les deux joueurs ont été impressionnants depuis le début de la semaine et le duel promet. Cette saison, toutes leurs confrontations officielles, 5 au total, ont été des finales : Rome, Roland-Garros, Wimbledon, Cincinnati et l'US Open. Et Alcaraz a largement pris le dessus sur l'Italien puisqu'il en a gagné quatre.
Heure et chaîne TV
La finale des ATP Finals Alcaraz et Sinner débutera à 18 heures en France ce dimanche du côté de Turin, et sera à suivre sur Eurosport, diffuseur exclusif du tournoi.