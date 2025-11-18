Coupe Davis : la France affronte la Belgique, heure, chaîne TV et programme

Les Bleus disputent la phase finale de la Coupe Davis à partir de ce mardi 18 novembre.

Oui, la Coupe Davis existe encore. Mais depuis son changement de formule, l'atmosphère bouillante, l'excitation des matchs, a clairement disparu. Pourtant, cette année, les Bleus sont de retour dans l'élite en disputant la phase finale. 8 nations sont encore présentes avec donc la France, l'Espagne, l'Italie, l'Autriche, la Belgique, la République Tchèque, l'Argentine et l'Allemagne. Les Bleus sont dans la partie de tableau de l'Italie, mais bonne nouvelle, Jannik Sinner ne sera pas du voyage, fatigué et usé de la saison, tout comme un certain Carlos Alcaraz avec l'Espagne.

Arthur Rinderknech, Giovanni Mpetshi Perricard, Corentin Moutet, Pierre-Hughes Herbert et Benjamin Bonzi ont été sélectionnés par Paul Henri Mathieu, capitaine de cette équipe de France. Ce dernier veut d'ailleurs une vraie concentration et vigilance face à des Belges entreprenants ces dernières années. "Ce sont tous des joueurs qui ont énormément progressé individuellement ces derniers mois et qui ont progressé au classement. Battre l'Australie chez elle (en septembre au second tour des qualifications, ndlr), ce n'est pas anodin. Forcément, ça vient aussi d'un état d'esprit fort. On s'attend vraiment à une rencontre difficile. Même s'il y a toujours un classement sur le papier, on sait que ce sont des joueurs qui peuvent jouer largement au-dessus de leur classement. Sur un format comme ça, très court (deux simples et un double, ndlr), on va devoir être très concentrés d'entrée" a-t-il expliqué sur Eurosport.

Dès vendredi, place aux demi-finales, avec donc d'abord la partie de tableau de la France à partir de 16 heures. Le lendemain, jeudi donc, les deux autres nations demi-finalistes se disputeront la 2e place en finale à partir de 12 heures. La finale aura lieu dimanche, à 15 heures, pour mettre fin à la saison de tennis.

Heure et chaîne TV

Le premier match comptant pour ce France - Belgique est à suivre en direct sur beIN SPORTS 1 le mardi 18 novembre, à partir de 16h00