Billetterie de Roland-Garros 2026 : il reste encore des places, voici comment s'en procurer

Si ceux qui ont été tirés au sort ont réussi à acheter des billets il y a quelques jours, pas de panique, il reste des places.

La terre battue commence à pointer son nez et Roland-Garros 2026 se prépare pour sa nouvelle édition. Cette semaine, les personnes tirées au sort pour acheter des places vont pouvoir obtenir leur précieux sésame. Si vous n'avez pas vu l'information, pas de chance, l'inscription se faisait du 3 au 17 décembre 2025. Mais pas de panique, l'édition 2026 propose une nouvelle solution alternative pour tenter de satisfaire le plus grand nombre. Car si le système de tirage permet de réguler la vente et va garantir un accès équitable, beaucoup se retrouvent sur le carreau.

Bonne nouvelle donc, une vente pour tous aura lieu à la fin du mois de mars, le 31 exactement, selon le principe du "premier arrivé, premier servi". Il sera possible de réserver vos places pour l'Opening Week du 18 au 23 mai et les annexes en dernière semaine du tournoi. Avec les billets vous pourrez assister :

aux matches de qualification,

aux courts annexes,

aux rencontres de double,

aux tournois juniors,

aux compétitions de tennis fauteuil,

ainsi qu'aux séances d'entraînement des joueurs.

Cette vente concernera également des billets pour la deuxième semaine du tournoi, mais uniquement sur les courts annexes, notamment le court Simonne-Mathieu et les courts numérotés 3 à 14. Vous pouvez acheter des billets pour Roland-Garros juste ici.