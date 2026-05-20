Billetterie de Roland-Garros 2026 : quels sont les prix pour venir assister au tournoi ?

Roland-Garros 2026, mais combien faut-il dépenser pour suivre le tournoi du Grand Chelem ?

Roland-Garros est l'un des évènements incontournables de la saison de terre battue de tennis de façon générale. A partir du 18 mai, date de l'Opening week avec les qualifications et jusqu'aux finales du tournoi, les 6 et 7 juin, le public français et international sera présent en masse du côté de la Porte d'Auteuil.

Quels sont les prix des billets pour suivre Roland-Garros ?

Si les places ont légèrement augmenté sur les catégories or, elles ont diminué sur la première semaine sur les autres catégories. Pour l'accès aux courts annexes sur la première semaine, le prix est de 39 €. Les places varient en revanche selon le choix du jour et donc du niveau de compétition.

Sans oublier que tout est bien évidemment payant à Roland-Garros. Un souvenir à la boutique, un sandwich, une glace ou même un café, il faudra dépenser plusieurs dizaines d'euros supplémentaires pour avoir un certain confort en venant à Roland-Garros.

Malheureusement pour les retardataires, il n'est plus possible d'obtenir un billet pour Roland-Garros. Les ventes et le tirage au sort de la billetterie étaient prévus il y a quelques semaines déjà.