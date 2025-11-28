Billetterie de Roland-Garros 2026 : une grande nouveauté, voici comment être tiré au sort et ne pas louper la date

La billetterie de Roland-Garros ouvre dans quelques jours pour une édition attendue le 18 mai prochain.

Si la saison de tennis s'est terminée il y a seulement quelques jours, on pense déjà à l'année 2026 avec notamment les Internationaux de France de Roland-Garros. Comme l'année dernière, il faudra s'inscrire à un tirage au sort afin d'accéder à la vente des billets pour le grand public. Selon le site, ce système permet de réguler la vente et de garantir un "accès équitable".

Pour y parvenir, il ne faut pas louper la date. À partir du 3 et jusqu'au 17 décembre 2025, vous pouvez vous inscrire pour le tirage au sort. À partir de mi-février, vous recevrez un e-mail si vous êtes l'un des gagnants. "Les heureux tirés au sort pourront participer ultérieurement à l'achat de places. À noter : le fait d'être tiré au sort garantit l'accès aux ventes mais pas nécessairement l'obtention des billets souhaités" prévient tout de même l'organisation sur son site.

Il existe plusieurs conditions à l'achat :

4 billets maximum sur les courts Philippe-Chatrier et Suzanne-Lenglen

15 billets maximum sur les courts annexes pendant l'Opening Week (du 18 au 23 mai)

4 billets maximum sur les courts annexes du 24 au 31 mai

15 billets maximum sur les courts annexes sur 1er au 7 juin

Bonne nouvelle tout de même, une vente pour tous aura lieu à la fin du mois de mars selon le principe du "premier arrivé, premier servi". Il sera possible de réserver vos places pour l'Opening Week et les annexes en dernière semaine du tournoi.

Sachez que pour les licenciés, la vente aura lieu du 10 au 16 février 2026.