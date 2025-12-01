Double vainqueur de Roland-Garros, Nicola Pietrangeli est mort, les causes du décès
Le tennis italien est en deuil ce lundi 1er décembre.
Roland-Garros est en deuil. Ce lundi 1er décembre, l'Italien Nicola Pietrangeli est décédé à l'âge de 92 ans. L'annonce a été faite par la Fédération italienne de tennis qui n'a pas précisé les circonstances de sa mort. Pietrangeli a remporté les Internationaux de France de Roland-Garros en 1959 et 1960 en simple mais également en double (en 1959) et en double mixte (en 1958). Il a été le premier Italien à s'imposer en Grand Chelem et a fait entrer le tennis dans le pays transalpin.
L'Italien a également été demi-finaliste à Wimbledon en 1960 et finaliste en double. Son influence dans le pays a été énorme et pour cause, durant toute sa carrière, le joueur a remporté 48 tournois. En Coupe Davis, Pietrangeli avait permis à l'équipe d'Italie d'accéder à la finale en 1960 et 1961 (battue à chaque fois par l'Australie). Devenu capitaine de la sélection italienne, il a finalement réussi à remporter la compétition en 1976.