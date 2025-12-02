"J'avais une forte poitrine et des fesses volumineuses" : Serena Williams a perdu 13 kilos et répond aux critiques

L'ancienne joueuse de tennis est revenue sur les critiques, la comparant même à un homme à l'époque.

La légendaire Serena Williams a métamorphosé son corps depuis plusieurs mois et sa retraite. Un changement radical et une perte sèche de 13 kilos. L'Américaine a profité de cette transformation pour devenir la vedette d'une séance photo pour le magazine Porter. " Je me redécouvre" a-t-elle lancé dans un entretien vérité.

"C'était difficile car, au début de ma carrière, pendant les 15 premières années, mon corps était différent. J'avais une forte poitrine et des fesses volumineuses. Les athlètes féminines étaient très minces, très fines et belles, mais d'une autre manière. Et moi, en tant qu'athlète, je ne savais pas comment gérer ça… Aujourd'hui, plus personne n'appelle les femmes comme on m'appelait. On disait qu'on était comme des hommes, et des choses comme ça.

© Chelsea Lauren//SIPA (publiée le 02/12/2025)

Toute ta vie, tu penses que tu es trop imposante, puis tu regardes en arrière et tu réalises que j'étais juste en pleine forme. Oui, j'avais de gros muscles. Je ne ressemblais pas aux autres filles, mais on n'est pas toutes pareilles. Après avoir décroché mon premier Grand Chelem en 1999, j'ai décidé d'arrêter de lire les articles sur moi pour me protéger. Maintenant, les choses ont changé. On ne traite plus ces joueuses comme on nous traitait. À l'époque, on nous disait qu'on ressemblait à des hommes, et bien d'autres choses encore."