Open d'Australie 2026 : 22 Français dans les qualifications, Boisson dans le tableau principal, Fils absent, les infos

L'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année, débute le 18 janvier prochain.

Le premier Grand Chelem de l'année approche à grand pas et nous verrons qui aura le mieux préparer la saison 2026. Chez les Français, déjà une mauvaise nouvelle avec l'absence d'Arthur Fils. Blessé au dos depuis 5 mois, le Français retarde son retour à la compétition pour être à 100% et retrouver les premiers rôles et notamment à Roland-Garros dans quelques mois. Chez les femmes, l'attraction sera une nouvelle fois Loïs Boisson. Souvent blessée depuis sa folle épopée lors des Internationaux de France en 2025 (demi-finale), elle espère atteindre la deuxième semaine pour sa toute première participation à l'Open d'Australie. Lois Boisson a également décidé de s'aligner également en double (la seule française du tableau), avec une joueuse allemande expérimentée en la personne de Tatjana Maria (38 ans). Les deux femmes avaient déjà joué ensemble lors du dernier US Open

En attendant le tirage et le tableau principal, les qualifications débutent dès ce dimanche 11 janvier en France avec 22 joueurs français qui sont au programme. Du côté des hommes, ils seront 11 sur la ligne de départ : Ugo Blanchet (n° 145), Titouan Droguet (147), Pierre-Hugues Herbert (154), Harold Mayot (162), Luca Van Assche (167), Hugo Grenier (173), Sascha Gueymard Wayenburg (193) et Dan Added (194), Clément Tabur (201), Luka Pavlovic (221) et Arthur Géa (229). 11 Françaises seront aussi en lice pour tenter de décrocher une place dans le tableau principal. Il s'agit de Diane Parry (n° 124), Jessika Ponchet (170), Carole Monnet (173), Alice Rame (196), Manon Léonard (202), Selena Janicijevic (215) et Harmony Tan (219). Fiona Ferro, Kristina Mladenovic et Alice Tubello bénéficient toutes d'un classement protégé et seront dans le tableau des qualifications. Finaliste du tournoi W35 de New Delhi, la jeune Ksenia Efremova (16 ans, 735e mondiale) sera également présente grâce à une wild-card attribuée par la FFT.

Kyrian Jacquet (138e) qui devait disputer les qualifications sera dans le tableau principal tout comme Sarah Rakotomanga (119e) chez les femmes.

Les dates de l'Open d'Australie

Le premier tournoi du Grand Chelem débute le 11 janvier pour les qualifications et le 18 pour le tableau principal jusqu'au 1er février, date de la finale hommes.