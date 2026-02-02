Open d'Australie 2026 : Alcaraz met Djokovic à terre et entre dans l'histoire du tennis, tous les résultats

Dimanche 1ere février, l'Espagnol est venu à bout de Novak Djokovic (2-6 6-2 6-3 7-5) pour s'offrir son premier Open d'Australie. Avec ce sacre, le n°1 mondial succède à Jannik Sinner et écrit une nouvelle page du tennis mondial.

L'Open d'Australie 2026 s'est terminé en beauté ! Ce dimanche, Carlos Alcaraz est venu à bout de Novak Djokovic dans une finale titanesque (2-6 6-2 6-3 7-5). Le n°1 mondial remporte son premier Open d'Australie et devient le plus jeune joueur à remporter tous les tournois du Grand Chelem. Une performance historique pour l'Espagnol qui prive le Serbe d'un 25e Grand Chelem et d'un 11e titre à Melbourne. "Compléter le Grand Chelem en carrière était quelque chose qui me trottait dans la tête. À chaque fois que je viens ici en Australie, je me suis concentré, j'ai mis mon esprit entièrement sur ce tournoi pour travailler aussi dur que possible et être aussi bien préparé que je pouvais l'être pour ce tournoi. Et en essayant de remporter le trophée l'année précédente, j'avais fait de bonnes choses, mais je suis vraiment heureux d'avoir réussi à me surpasser et à être meilleur. Et cette année, c'est finalement arrivé" a analysé l'Espagnol après la rencontre.

Chez les femmes, Aryna Sabalenka a perdu une deuxième finale de Grand Chelem consécutive à Melbourne. Après Keys, c'est la Kazakh Elena Rybakina qui bat la numéro 1 mondiale, prenant d'ailleurs sa revanche sur la finale perdue en 2023. Cet Open d'Australie est le deuxième titre en Grand Chelem pour Rybakina après Wimbledon.

Les résultats du tableau femmes

Découvrez tous les résultats du tableau femmes de l'Open d'Australie 2026 avec une mise à jour des scores dès la fin des rencontres à Melbourne.

Les résultats du tableau hommes

Découvrez tous les résultats du tableau hommes de l'Open d'Australie 2026 avec une mise à jour des scores dès la fin des rencontres à Melbourne.