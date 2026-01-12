Open d'Australie 2026 : hécatombe chez les Français lors des qualifications, Boisson encore forfait

L'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année qui débute le 18 janvier prochain, se fera sans la numéro 1 française.

Le premier Grand Chelem de l'année approche à grand pas et nous verrons qui aura le mieux préparer la saison 2026. Chez les Français, déjà des mauvaises nouvelles avec l'absence d'Arthur Fils. Blessé au dos depuis 5 mois, le Français retarde son retour à la compétition pour être à 100% et retrouver les premiers rôles et notamment à Roland-Garros dans quelques mois. Chez les femmes, l'attraction de l'année dernière sera une nouvelle fois absente. Loïs Boisson, souvent blessée depuis sa folle épopée lors des Internationaux de France en 2025 (demi-finale), ne participera pas à l'Open d'Australie. Elle n'aura disputé que cinq matchs depuis Roland-Garros.

En attendant le tirage et le tableau principal, les qualifications ont débuté dès ce dimanche 11 janvier en France avec 22 joueurs français au total qui sont au programme. Pour cette première journée, 7 Français étaient engagés. Arthur Bouquier n'a rien pu faire face à Roberto Carballes Baena, battu 6-2, 6-2. Titouan Droguet, qui n'avait pas un tirage facile face à Nicolas Jarry, s'en est sorti sur le score de 6-4, 6-3. Les autres résultats sont poussifs pour nos Bleus. Luka Pavlovic qui affrontait Colton Smith s'est incliné 7-6, 6-1. Dan Added, opposé à Giulio Zeppieri, a perdu 6-3, 6-3. Pierre Hugues Herbert s'est en revanche qualifié face à Guy Den Ouden, 3-6, 6-3, 6-2. Malgré le gain du premier set, Clément Tabur s'est incliné face à Daniil Glinka 5-7, 6-3, 6-4. Quant à Luca van Assche, il s'est débarrassé de Moez Echargui sur le score de 6-4, 6-4.

Chez les femmes, Jessika Ponchet a été éliminée face à Zidansek en deux sets, 7-6, 6-3, la jeune Efremova, 16 ans, a été séchement battue 6-3, 6-1 par la Biélorusse Sasnovich et enfin en perdant 6-0 dans la 3e manche, Tubello a été éliminée par l'Ukrainienne Yulia Starodubtseva.

Les dates de l'Open d'Australie

Le premier tournoi du Grand Chelem débute le 11 janvier pour les qualifications et le 18 pour le tableau principal jusqu'au 1er février, date de la finale hommes.