Open d'Australie 2026 : c'est parti ! Scores et résultats en direct du premier tour

L'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année qui débute le 18 janvier a offert un tirage délicat.

Le premier Grand Chelem de l'année est lancé et nous verrons qui aura le mieux préparer la saison 2026. Chez les Français, des mauvaises nouvelles avec l'absence d'Arthur Fils. Blessé au dos depuis 5 mois, le Français retarde son retour à la compétition pour être à 100%. Chez les femmes, l'attraction de l'année dernière sera une nouvelle fois absente. Loïs Boisson, souvent blessée depuis sa folle épopée lors des Internationaux de France en 2025 (demi-finale), ne participe pas à l'Open d'Australie.

Chez les favoris, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner seront déjà attendus comme les favoris de ce premier Grand Chelem. Pas certain de voir d'autres joueurs prendre leur succession tellement l'hégémonie des deux hommes est importante. On suivra tout de même les Zverev, Musetti, Fritz, Medvedev qui peuvent jouer les troubles fêtes. Du côté des femmes, sans surprise, Aryna Sabalenka sera l'immense favorite et on ne voit pas qui pourra la surprendre. Attention tout de même à la Polonaise Swiatek, Coco Gauff ou encore la Kazakh Rybakina.

Le tirage au sort

Le tirage des tableaux a été, comme très souvent, bien délicat pour les Français et Françaises. Sarah Rakotomanga aura droit à la meilleure, Aryna Sabalenka au premier tour. Elsa Jacquemot (58e) aura la tâche très compliquée face à l'Ukrainienne Marta Kostyuk, 20e mondiale. Léolia Jeanjean (101e) fera face à l'ex n°3 mondiale Maria Sakkari, aujourd'hui 52e. Enfin, Varvara Gracheva (74e) est la seule Bleue à affronter une adversaire moins bien classée qu'elle, en la personne de Viktorija Golubic (81e).

Chez les hommes, Hugo Gaston affrontera Jannik Sinner dès le premier tour et aura droit au gros lot. L'Italien, pourrait avoir un troisième tour contre Joao Fonseca et un duel possible en demi-finales face à Novak Djokovic, qui débutera lui face à l'Espagnol Pedro Martinez (71e). Le tirage complet des Français

Arthur Rinderknech (26e) - Fabian Marozsan (HON, 52e)

Corentin Moutet (34e) - Tristan Schoolkate (AUS, 97e)

Ugo Humbert (36e) - Ben Shelton (USA, 8e)

Alexandre Müller (50e) - Alexei Popyrin (AUS, 49e)

Valentin Royer (57e) - Taylor Fritz (USA, 9e)

Giovanni Mpetshi Perricard (63e) - Sebastian Baez (ARG, 39e)

Terence Atmane (64e) - Qualifié/Lucky loser

Arthur Cazaux (67e) - Qualifié/Lucky loser

Adrian Mannarino (69e) - Rinky Hijikata (AUS, 115e)

Quentin Halys (85e) - Alejandro Tabilo (CHI, 81e)

Hugo Gaston (94e) - Jannik Sinner (ITA, 2e)

Benjamin Bonzi (106e) - Cameron Norrie (GBR, 28e)

Gaël Monfils (110e) - Qualifié/Lucky loser

Kyrian Jacquet (WC, 128e) - Emilio Nava (USA, 88e)

Scores en direct

Retrouvez l'évolution des scores du premier Grand Chelem de l'année en Australie. Des qualifications à la finale, les matchs seront mis à jour en quelques secondes.

Les résultats du tableau femmes

Découvrez tous les résultats du tableau femmes de l'Open d'Australie 2026 avec une mise à jour des scores dès la fin des rencontres à Melbourne.

Les résultats du tableau hommes

Découvrez tous les résultats du tableau hommes de l'Open d'Australie 2026 avec une mise à jour des scores dès la fin des rencontres à Melbourne.

Le premier tournoi du Grand Chelem débute le 11 janvier pour les qualifications et le 18 pour le tableau principal jusqu'au 1er février, date de la finale hommes.