Open d'Australie 2026 : demi-finale de titans entre Alcaraz et Zverev, scores et résultats en direct

L'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année, est désormais dans sa dernière ligne droite.
L'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année, n'a pas eu droit à d'énormes surprises tout au long de la quinzaine. Les principaux favoris ont tous passé le cut de la première semaine avant de s'affronter pour rejoindre le dernier carré. Sans surprise, chez les femmes, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a passé toutes les étapes une par une sans perdre le moindre set. Elle disputera de nouveau la finale de l'Open d'Australie, sa quatrième en quatre ans (deux victoires et une défaite en 2025 face à Keys). La numéro 1 mondiale affrontera Elena Rybakina, tombeuse de Jessica Pegula. Chez les hommes, les demi-finales sont au programme ce vendredi avec des énormes chocs entre Zverev - Alcaraz et Sinner - Djokovic. Des duels entre les quatre meilleurs mondiaux sur le circuit depuis plusieurs mois maintenant...
09:55 - Plus qu'un jeu pour Zverev
Sur un dernier contre monstrueux, Alexander Zverev conserve sa mise en jeu face à Carlos Alcaraz pour mener 5-3 dans la dernière manche de cette demi-finale de l'Open d'Australie.
09:40 - 4-2 Zverev
Dans un jeu très accroché avec des balles de debreak pour Alcaraz, Alexander Zverev tient bon dans cette demi-finale de l'Open d'Australie après 4h50 de match et d'un combat de titans.
09:06 - Déjà le break pour Zverev
Alexander Zverev est en pleine confiance et réalise le break immédiat dans cette 5e manche en demi-finale de l'Open d'Australie. L'Espagnol semble vraiment avoir du mal à trouver un second souffle depuis l'affaire des crampes...
08:57 - Zverev empoche la 4e manche !
Sur un coup droit croisé phénoménal, Alexander Zverev conclut cette 4e manche au jeu décisif, il y aura bien une cinquième manche dans cette demi-finale de l'Open d'Australie après plus de 4h de jeu. Le premier match en 5 manches de la deuxième semaine.
08:54 - Jeu décisif tendu
Le quatrième set de cette demi-finale se joue également lors du jeu décisif entre Alcaraz et Zverev. Le score est pour le moment de 5-4 pour l'Allemand !
08:45 - Le gain du 3e set en vidéo
Retrouvez les images du gain du troisième set de cette demi-finale par Alexander Zverev 7-6.
08:25 - Alcaraz malmené
Alors que tout semblait bien se passer pour l'Espagnol dans cette demi-finale de l'Open d'Australie après les gains des premiers sets, Carlos Alcaraz semble être diminué physiquement et a laissé filer le troisième set face à Alexander Zverev qui s'est relancé. Suivez l'évolution du score dans notre tableau au dessus.
L'Open d'Australie 2026, qui se déroule chaque année à Melbourne, au Melbourne Park, a été fixé du 18 janvier au 1er février 2026, date de la finale. C'est la 114e édition du tournoi de tennis, premier tournoi du Grand Chelem de l'année et ouverture clé de la saison. L'Open d'Australie se déroule en extérieur et en dur. Le prize-money a été fixé à 111,5 millions de dollars australiens, soit 64 millions d'euros, en forte hausse par rapport à l'Open d'Australie l'année dernière.