Open d'Australie 2026 : demi-finale de titans entre Alcaraz et Zverev, scores et résultats en direct

L'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année, est désormais dans sa dernière ligne droite.

L'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année, n'a pas eu droit à d'énormes surprises tout au long de la quinzaine. Les principaux favoris ont tous passé le cut de la première semaine avant de s'affronter pour rejoindre le dernier carré. Sans surprise, chez les femmes, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a passé toutes les étapes une par une sans perdre le moindre set. Elle disputera de nouveau la finale de l'Open d'Australie, sa quatrième en quatre ans (deux victoires et une défaite en 2025 face à Keys). La numéro 1 mondiale affrontera Elena Rybakina, tombeuse de Jessica Pegula. Chez les hommes, les demi-finales sont au programme ce vendredi avec des énormes chocs entre Zverev - Alcaraz et Sinner - Djokovic. Des duels entre les quatre meilleurs mondiaux sur le circuit depuis plusieurs mois maintenant...

Tableau des demi-finales

Tableau Hommes

Zverev - Alcaraz

Djokovic - Sinner

Scores en direct

Retrouvez l'évolution des scores de l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année. Des qualifications à la finale, les matchs seront mis à jour en quelques secondes.

Les résultats du tableau femmes

Découvrez tous les résultats du tableau femmes de l'Open d'Australie 2026 avec une mise à jour des scores dès la fin des rencontres à Melbourne.

Les résultats du tableau hommes

Découvrez tous les résultats du tableau hommes de l'Open d'Australie 2026 avec une mise à jour des scores dès la fin des rencontres à Melbourne.