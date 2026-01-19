Open d'Australie 2026 : l'exploit de Géa, scores et résultats du 1er tour en direct
L'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année, a débuté le 18 janvier avec le premier tour.
Le premier Grand Chelem de l'année est lancé et nous verrons qui aura le mieux préparer la saison 2026. Chez les Français, nos deux meilleurs joueurs, Arthur Fils, blessé au dos depuis 5 mois, n'est pas présent et chez les femmes, l'attraction de l'année dernière, Loïs Boisson est une nouvelle fois absente.
Chez les favoris, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner seront déjà attendus comme les favoris de ce premier Grand Chelem. Pas certain de voir d'autres joueurs prendre leur succession tellement l'hégémonie des deux hommes est importante. On suivra tout de même les Zverev, Musetti, Fritz, Medvedev qui peuvent jouer les troubles fêtes. Du côté des femmes, sans surprise, Aryna Sabalenka sera l'immense favorite et on ne voit pas qui pourra la surprendre. Attention tout de même à la Polonaise Swiatek, Coco Gauff ou encore la Kazakh Rybakina.
Scores en direct
Retrouvez l'évolution des scores du premier Grand Chelem de l'année en Australie. Des qualifications à la finale, les matchs seront mis à jour en quelques secondes.
Les résultats du tableau femmes
Découvrez tous les résultats du tableau femmes de l'Open d'Australie 2026 avec une mise à jour des scores dès la fin des rencontres à Melbourne.
Les résultats du tableau hommes
Découvrez tous les résultats du tableau hommes de l'Open d'Australie 2026 avec une mise à jour des scores dès la fin des rencontres à Melbourne.
12:39 - Vacherot tranquille
Le Monégasque, sensation de la fin de saison, a remporté son premier match en Grand Chelem avec la manière face à l'Américain Damm Jr, 6-4, 6-4, 6-4.
12:04 - L'exploit de Géa
Issu des qualifications, le Français Arthur Géa a réalisé l'exploit de ce premier tour pour le moment en éliminant en trois manches le 17e mondial, JiříLehečka.
10:40 - Mannarino et Atmane éliminés
Premier tour difficile pour les Français. Adrien Mannarino a été éliminé dès le premier tour par l'Australien RinkyHijikata en trois manches sèches alors que Terence Atmane s'est effondré face à Francesco Maestrelli en cinq manches, 6-1, 6-1 dans les deux dernières.
09:50 - L'abandon de Felix Auger Aliassime
Félix Auger-Aliassime a abandonné au premier tour de l'Open d'Australie, dans la nuit de dimanche à lundi. Le Canadien (8e) n'était pas à la fête face à Nuno Borges (46e), mais avait trouvé des solutions malgré un set de retard (3-6, 6-4, 6-4, ab.). Mais lors d'un service, Auger-Aliassime a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas dans le haut de sa cuisse gauche et a été contraint de jeter l'éponge.
L'Open d'Australie 2026, qui se déroule chaque année à Melbourne, au Melbourne Park, a été fixé du 18 janvier au 1er février 2026, date de la finale. C'est la 114e édition du tournoi de tennis, premier tournoi du Grand Chelem de l'année et ouverture clé de la saison. L'Open d'Australie se déroule en extérieur et en dur. Le prize-money a été fixé à 111,5 millions de dollars australiens, soit 64 millions d'euros, en forte hausse par rapport à l'Open d'Australie l'année dernière.