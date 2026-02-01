Open d'Australie 2026 : impitoyable, Djokovic prend le meilleur départ face à Alcaraz dans une finale pour l'histoire, scores et résultats en direct

Après la victoire surprise de Rybakina en finale de l'Open d'Australie ce samedi, place à la finale hommes ce dimanche 1er février entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz.

Résultats du tableau hommes Clap de fin pour l'Open d'Australie ce dimanche avec la grande finale du tableau hommes de ce premier Grand Chelem de l'année. Si on attendait tous une finale entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, l'éternel et inépuisable Novak Djokovic n'a pas dit son dernier mot et a terrassé l'Italien pour tenter de remporter un 11e Open d'Australie ce dimanche, son 25e titre en Grand Chelem. De l'autre côté, Carlos Alcaraz espère devenir le plus jeune joueur à remporter tous les tournois du Grand Chelem. Ce samedi, Aryna Sabalenka a perdu une deuxième finale de Grand Chelem consécutive à Melbourne. Après Keys, c'est la Kazakh Elena Rybakina qui bat la numéro 1 mondiale, prenant d'ailleurs sa revanche sur la finale perdue en 2023. Cet Open d'Australie est le deuxième titre en Grand Chelem pour Rybakina après Wimbledon.

10:48 - Alcaraz libéré (6-2 2-4) Deuxième jeu blanc de suite pour Carlos Alcaraz qui conclut par un ace sur le T et un service gagnant. "Vamos" entend-on à la Rod Laver Arena. 10:45 - Hémorragie stoppée (6-2 2-3) Après avoir concédé les trois derniers jeux de cette finale de l'Open d'Australie 2026, Novak Djokovic profite d'une amortie d'Alcaraz qui termine dans le filet pour conserver sa mise en jeu. 10:44 - Djokovic préfère en sourire (6-2 1-3) Revers croisé de Carlos Alcaraz qui heurte la bande du filet. Sur la trajectoire, Novak Djokovic laisse volontairement passer la balle qui termine sur la ligne. 10:42 - Le Serbe a bien suivi (6-2 1-3) Contre-amortie tentée par Alcaraz mais Novak Djokovic a bien suivi et termine le point avec un revers profond. 10:41 - Une réaction à la Nadal ! (6-2 1-3) En difficulté dans l'échange, Carlos Alcaraz profite d'une mauvaise volée pour enfoncer Novak Djokovic avec un revers long de ligne. L'Espagnol confirme son break et harangue la foule en levant le poing, un geste qui rappelle Rafael Nadal. 10:39 - "Djoko" s'en veut ! (6-2 1-2) Après un superbe retour, Novak Djokovic perd le contrôle de son coup droit qui sort en longueur. 10:38 - Balle de débreak (6-2 1-2) Faute de longueur pour Carlos Alcaraz qui offre l'opportunité à Novak Djokovic de recoller. 10:34 - Alcaraz lance sa finale ! (6-2 1-2) Carlos Alcaraz fait preuve d'opportunisme ! Alors qu'il a eu de la réussite sur un coup droit qui a heurté la bande du filet avant de retomber in-extremis dans le camp de Djokovic, l'Espagnol profite d'une volée mal touchée du Serbe sur un service-volée pour breaker. 10:30 - Poing serré (6-2 1-1) Jeu blanc pour Carlos Alcaraz qui n"hésite pas à serrer le poing pour s'encourager. 10:28 - Alcaraz lâche ses coups (6-2 1-0) Carlos Alcaraz fait la loi avec son coup droit et remporte deux points faciles. 30-0. 10:27 - "Djoko" s'en sort (6-2 1-0) Mené 0-30 sur sa mise en jeu, Novak Djokovic tente l'amortie après un retour trop court d'Alcaraz. L'Espagnol tente la contre-amortie mais ça termine dans le couloir. 10:26 - Égalité (6-2 0-0) Plus proche de sa ligne de fond de court, Carlos Alcaraz prend l'ascendant dans l'échange et pousse Novak Djokovic à la faute avec un revers croisé. 10:23 - Alcaraz en difficulté (6-2 0-0) Carlos Alcaraz ne parvient pas à trouver de solution pour prendre Novak Djokovic à défaut et gêner le Serbe dans l'échange. 10:22 - Pas de réussite (6-2 0-0) Après une faute directe, Novak Djokovic heurte la bande du filet et la balle sort de quelques centimètres derrière la ligne de fond de court. 10:19 - "Djoko" sur un nuage (6-2) Après un superbe coup droit croisé, Novak Djokovic s'offre deux balles de set. Pris par un superbe revers du Serbe, l'Espagnol manque son coup droit et perd la première manche ! LIRE PLUS

Les résultats du tableau femmes

Découvrez tous les résultats du tableau femmes de l'Open d'Australie 2026 avec une mise à jour des scores dès la fin des rencontres à Melbourne.

Les résultats du tableau hommes

Découvrez tous les résultats du tableau hommes de l'Open d'Australie 2026 avec une mise à jour des scores dès la fin des rencontres à Melbourne.

L'Open d'Australie 2026, qui se déroule chaque année à Melbourne, au Melbourne Park, a été fixé du 18 janvier au 1er février 2026, date de la finale. C'est la 114e édition du tournoi de tennis, premier tournoi du Grand Chelem de l'année et ouverture clé de la saison. L'Open d'Australie se déroule en extérieur et en dur. Le prize-money a été fixé à 111,5 millions de dollars australiens, soit 64 millions d'euros, en forte hausse par rapport à l'Open d'Australie l'année dernière.