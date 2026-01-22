Open d'Australie 2026 : Géa dans un bras de fer avec Wawrinka, scores et résultats

L'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année, est déjà très difficile pour les Français...

L'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année, est très attendu. Nous verrons qui aura le mieux préparer la saison 2026 dans quelques jours. Chez les Français, nos deux meilleurs joueurs, Arthur Fils, blessé au dos depuis 5 mois, n'est pas présent et chez les femmes, l'attraction de l'année dernière, Loïs Boisson est une nouvelle fois absente. A l'aube du 3e tour, il ne reste pour le moment que Corentin Moutet qui doit affronter l'ogre Carlos Alcaraz.

Chez les favoris, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner seront déjà attendus dans cet Open d'Australie 2026. Pas certain de voir d'autres joueurs prendre leur succession tellement l'hégémonie des deux hommes est importante. On suivra tout de même les Zverev, Musetti, Fritz, Medvedev qui peuvent jouer les troubles fêtes. Du côté des femmes, sans surprise, Aryna Sabalenka sera l'immense favorite et on ne voit pas qui pourra la surprendre. Attention tout de même à la Polonaise Swiatek, Coco Gauff ou encore la Kazakh Rybakina.

Scores en direct

Retrouvez l'évolution des scores de l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année. Des qualifications à la finale, les matchs seront mis à jour en quelques secondes.

Les résultats du tableau femmes

Découvrez tous les résultats du tableau femmes de l'Open d'Australie 2026 avec une mise à jour des scores dès la fin des rencontres à Melbourne.

Les résultats du tableau hommes

Découvrez tous les résultats du tableau hommes de l'Open d'Australie 2026 avec une mise à jour des scores dès la fin des rencontres à Melbourne.