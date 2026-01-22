Open d'Australie 2026 : Géa dans un bras de fer avec Wawrinka, scores et résultats
L'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année, est déjà très difficile pour les Français...
L'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année, est très attendu. Nous verrons qui aura le mieux préparer la saison 2026 dans quelques jours. Chez les Français, nos deux meilleurs joueurs, Arthur Fils, blessé au dos depuis 5 mois, n'est pas présent et chez les femmes, l'attraction de l'année dernière, Loïs Boisson est une nouvelle fois absente. A l'aube du 3e tour, il ne reste pour le moment que Corentin Moutet qui doit affronter l'ogre Carlos Alcaraz.
Chez les favoris, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner seront déjà attendus dans cet Open d'Australie 2026. Pas certain de voir d'autres joueurs prendre leur succession tellement l'hégémonie des deux hommes est importante. On suivra tout de même les Zverev, Musetti, Fritz, Medvedev qui peuvent jouer les troubles fêtes. Du côté des femmes, sans surprise, Aryna Sabalenka sera l'immense favorite et on ne voit pas qui pourra la surprendre. Attention tout de même à la Polonaise Swiatek, Coco Gauff ou encore la Kazakh Rybakina.
Scores en direct
Les résultats du tableau femmes
Les résultats du tableau hommes
09:40 - Tension dans le 5e set entre Wawrinka et Géa
Breaké immédiatement par Stan Wawrinka au début de la seconde manche, Arthur Géa a réussi à revenir au mental à 2-2. Un autre combat débute pour le Français qui doit s'accroche face à la légende suisse.
09:19 - Wawrinka arrache un 5e set
Dans une ambiance de folie, Stan Wawrinka arrache la quatrième manche 7-5 face à Arthur Géa, il y aura bien un cinquième set entre les deux hommes !
09:04 - Djokovic impérial
Le Serbe a rejoint sans forcer le troisième tour de l'Open d'Australie en dominant l'Italien Francesco Maestrelli sur le score de 6-3, 6-2, 6-2.
L'Open d'Australie 2026, qui se déroule chaque année à Melbourne, au Melbourne Park, a été fixé du 18 janvier au 1er février 2026, date de la finale. C'est la 114e édition du tournoi de tennis, premier tournoi du Grand Chelem de l'année et ouverture clé de la saison. L'Open d'Australie se déroule en extérieur et en dur. Le prize-money a été fixé à 111,5 millions de dollars australiens, soit 64 millions d'euros, en forte hausse par rapport à l'Open d'Australie l'année dernière.